حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد تقود دبي إلى صدارة التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي عالمياً

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت مكانة دبي وجهةً عالمية رائدة في التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، عبر تحفيز المواهب المتميزة لمواكبة المتغيرات المستقبلية، وتقديم حلول مبتكرة تُسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للمجتمعات.

جاء ذلك، بمناسبة إطلاق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، النسخة الثالثة من "تحدي طبّق في دبي" في إطار مبادرة "طبِّق في دبي" منذ انطلاقها عام 2023، حيث شهدت إقبالا واسعا من المبتكرين ورواد الأعمال الرقميين، واستقطبت أكثر من 5,800 طلب تسجيل خلال دورتيها الأولى والثانية، لتسهم بشكل فعّال في دعم تطوير وإطلاق أكثر من 55 تطبيقاً ذكياً في الأسواق، ما يعكس دورها المحوري في تمكين المواهب التقنية وتوفير منصة حاضنة للأفكار المبتكرة، وتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "دبي تسير بخطى واثقة في ابتكار الحلول الرائدة لدعم مسيرة التحوّل الرقمي.. هذه المبادرات جزء أساسي من استراتيجيتنا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ ريادة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي من خلال بناء منظومة ابتكار عالمية تفتح الآفاق والإمكانات للعقول والمواهب، بما يدعم تسريع وتيرة تطوير حلول مبتكرة ترسم ملامح المستقبل، وتعزز الجهود لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة".

وأضاف سموه: "تؤسس دبي نماذج ملهمة للعالم من خلال توفير ممكنات التطور لاستقطاب كافة المواهب وإلهامها لمواصلة رحلة البحث عن مستقبل واعد معزّز بالوعي والفكر والإبداع، ضمن بيئة حاضنة ومحفزة وداعمة للأفكار، لترسخ ريادتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والابتكار".

وأكد سموّه أن دبي وجهة عالمية للمواهب تحظى ببنية تحتية جاذبة وأطر قانونية مرنة تدعم منظومة الأعمال، وتعزز تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص في عملية التطوير الشامل الهادفة إلى تحقيق الطموحات التنموية الكبرى وقيادة مستقبل التطبيقات الذكية.

مبادرة عالمية رائدة

أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن مبادرة "طبّق في دبي" تحولت بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى مبادرة عالمية رائدة تحتفي بالإبداع والابتكار، وتستقطب العقول والمواهب المتميزة من مختلف دول العالم، لترسخ مكانة دبي مركزا متقدما لتطوير التكنولوجيا الرقمية والابتكار التقني.

وقال: "نواصل عبر هذا التحدي استقطاب المواهب الاستثنائية إلى بيئة دبي المحفزة لتطوير الابتكارات، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا في مواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع التطبيقات الرقمية، أحد أكثر القطاعات نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي.

إضافات نوعية بالنسخة الثالثة

وتشهد النسخة الثالثة من المسابقة، استحداث فئة جائزة "أفضل تطبيق في فئة تعزيز جودة الحياة"، بهدف تكريم التطبيقات الهادفة لتعزيز جودة الحياة والصحة المستدامة، من خلال الابتكار في مجالات اللياقة وأنماط الحياة الصحية، بما يواكب الجهود الوطنية للارتقاء بجودة الحياة.

كما تضم النسخة الثالثة من المسابقة إضافة نوعية جديدة متمثلة في "برنامج دعم المشاركين" المخصص للفرق المتميزة ذات الإمكانات العالية التي شاركت بالتحدي؛ ويهدف البرنامج إلى تمكين الفرق من استكمال تطوير مشاريعها من خلال انضمامها لبرنامج مسرعات أعمال، ودعم إطلاق 50 تطبيقاً إضافياً مكتمل التطوير إلى السوق، كما تتميز النسخة الثالثة بوجود مقر خاص ووجهة للمشاركين بالتحدي للتدريب والتوجيه والتعرف على أفضل الممارسات لتسريع نمو أفكارهم ومشاريعهم.

فئات المسابقة

ويشمل "تحدي طبّق في دبي" أربع فئات رئيسية هي: "أفضل تطبيق في فئة الشباب"، و"أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي "، و"أفضل تطبيق في فئة الابتكار"، إضافة إلى الفئة الجديدة "أفضل تطبيق في فئة تعزيز جودة الحياة".

وتقدم المسابقة حزم تمويل بقيمة تتجاوز 2.5 مليون درهم لدعم تطوير التطبيقات الفائزة ودعم إطلاقها في السوق، حيث يحصل الفائزون ضمن 3 فئات على تمويل قيمة تزيد عن 550 ألف درهم لكل منهم، لتسريع تطوير التطبيق وإطلاقه في السوق، أما الفائز الرابع الذي سيحصل أيضاً على جائزة "التطبيق الأفضل للعام" بناءً على تصويت الجمهور، فسينال جائزة كبرى تتمثل في تمويل بقيمة مليون درهم مخصصة لدعم تطوير التطبيق وإطلاقه في السوق.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني هنا.