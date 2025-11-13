"طيران الإمارات": تعليق رحلات دمشق اعتبارا من 15 نوفمبر

قال متحدث باسم طيران الإمارات: "ستعلق طيران الإمارات رحلاتها المنتظمة بين دبي ودمشق (الرحلتان ئي كيه 913/ئي كيه 914) اعتباراً من يوم 15 نوفمبر 2025 وحتى إشعار آخر. ويأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة تشغيلية دورية تهدف إلى تحسين استخدام الأسطول بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال".

وأضاف المتحدث: "ستعيد طيران الإمارات حجز جميع الرحلات المقررة بعد 14 نوفمبر 2025 على رحلات فلاي دبي. وتعبّر الناقلة عن اعتذارها لعملائها الكرام عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء، وتؤكد تطلعها إلى استئناف الرحلات قريباً"