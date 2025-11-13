«دبي للمعارض» يستضيف «غلفود» و«الصحة العالمي» مطلع 2026 

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن دخول المرحلة الأولى، من مشروع توسعة مركز دبي للمعارض في «مدينة إكسبو دبي»، مراحلها النهائية، تمهيداً لاكتمالها وفق الجدول الزمني المحدد، ما سيمّكن المركز من استضافة أبرز المعارض والفعاليات العالمية الكبرى مطلع عام 2026.

وأفاد المركز، في مؤتمر صحافي، بأنه من المقرر أن يستضيف مركز دبي للمعارض فعاليّتين عالميتين، هما «معرض غلفود غلوبال» و«معرض ومؤتمر الصحة العالمي» (المعروف سابقاً باسم معرض ومؤتمر الصحة العربي)، خلال الربع الأول من العام المقبل، في خطوة تؤكد التزام مركز دبي التجاري العالمي المستمر بتوسيع قدرات وإمكانات قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، وتعزيز بنيته التحتية.

أشار إلى أن أعمال الإنشاء في مساحة العرض المؤقتة، ستُستأنف بعد اختتام الفعاليات الكبرى في الربع الأول من عام 2026 استعداداً للمرحلة اللاحقة من التوسعة.

وأكد «دبي التجاري العالمي»، أن مركز دبي للمعارض يسير بخطى ثابتة، ليصبح أكبر وجهة مخصّصة ومتكاملة للمعارض والفعاليات في المنطقة بحلول عام 2031، ما يعزز قدرة دبي على تلبية الطلب العالمي المتزايد في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وتبلغ كلفة توسعة مركز دبي للمعارض 10 مليارات درهم، وتهدف المرحلة الأولى من التوسعة إلى زيادة مساحات العرض لتصل إلى 140 ألف متر مربع، تشمل 64 ألف متر مربع من مساحة العرض الدائمة، و30 ألف متر مربع من أجنحة وقاعات العرض المؤقتة، مع تعزيز الطاقة الاستيعابية للمركز لتبلغ 50 ألف زائر يومياً.

وتوفر أجنحة العرض المؤقتة سعة ومرونة إضافية لمعرضي «غلفود غلوبال» و«معرض ومؤتمر الصحة العالمي 2026»، حيث تتصل هذه الأجنحة المؤقتة مباشرة بالقاعات الرئيسة وساحة الوصول المركزية، وتتضمن مناطق خارجية مخصصة للأنشطة المختلفة وتناول الأطعمة والمشروبات لتعزيز تجربة الزوار.