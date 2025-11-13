«دناتا» تنشر 111 مركبة دعم أرضي في معرض دبي للطيران

أعلنت شركة «دناتا» العالمية، المتخصصة في مجال خدمات الطيران والسفر، أنها ستقدم دعماً ميدانياً واسع النطاق لمعرض دبي للطيران 2025، من خلال نشر أكثر من 100 مركبة دعم أرضي، لضمان حركة الطائرات بأمان وكفاءة عبر العروض الثابتة والجوية في موقع الحدث.

وفصّلت الشركة أنها خصصت نحو 111 معدّة آلية تشمل جرّارات دفع الطائرات، ووحدات الطاقة الأرضية، وسلالم الركاب، ووحدات التكييف وغيرها، لضمان استمرارية العمليات بسلاسة طوال أيام المعرض.

وقال نائب رئيس أول لدائرة عمليات المطارات في دولة الإمارات في «دناتا»، جعفر داوود: «توجد منظومة دقيقة من التنسيق وراء كل حركة طائرة في معرض دبي للطيران، لقد دعمنا هذا الحدث على مدار سنوات طويلة، ونطبّق فيه مستوى التركيز والدقة نفسيهما اللذين يميزان عملياتنا اليومية في المطارات».

وأضاف: «أولويتنا هي الحفاظ على سير العمليات بسلاسة أثناء إدارة حدث حي بهذا الحجم، الأمر يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين فرق المناولة الأرضية والخدمات التقنية واللوجستية، لضمان انسيابية كل رحلة في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، ويُعدّ المعرض مثالاً عملياً على قدرة (دناتا) في التخطيط والتكيّف والتنفيذ بكفاءة تحت ظروف تشغيلية معقّدة».

وتتزامن مشاركة «دناتا» في معرض دبي للطيران مع تحقيقها نتائج قياسية للنصف الأول من عامها المالي، تعكس قوتها التشغيلية والمالية الراسخة، فقد تعاملت إدارة عمليات المطارات في الشركة مع 450 ألفاً و903 حركات طيران حول العالم، بزيادة 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى مناولة 1.59 مليون طن من الشحن الجوي، بزيادة 3%.