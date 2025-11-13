453 طائرة «تحت الطلب» تعزز أسطولَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

تتجه الأنظار مجدداً نحو دبي، مع اقتراب انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران 2025، في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، وسط توقعات واسعة بأن يشهد الحدث إبرام صفقات كبرى لشراء طائرات جديدة من قبل شركات طيران إقليمية ودولية، في وقت أظهرت بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، امتلاك الشركتين سِجل طلبيات يبلغ نحو 453 طائرة تحت الطلب من طرز عدة، في نهاية سبتمبر الماضي، للمُصنّعَين العملاقين «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية.

وبحسب البيانات، فقد وصل عدد الطائرات «تحت الطلب» لدى «طيران الإمارات»، بنهاية سبتمبر الماضي، إلى 306 طائرات، منها 56 طائرة طراز «إيرباص 900-A350»، و170 طائرة من طراز «بوينغ 9-777»، و35 طائرة من طراز «بوينغ 8-777»، فضلاً عن 15 طائرة من طراز «بوينغ 10-787»، و20 طائرة من طراز «بوينغ 8-787»، إضافة إلى 10 طائرات «بوينغ» مخصصة للشحن الجوي.

أما شركة «فلاي دبي» فلديها 147 طائرة تحت الطلب، منها 117 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»، و30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر».

وسجلت الناقلتان، خلال الدورات السابقة من معرض دبي للطيران، طلبيات قياسية من الطائرات في إطار سعيهما للتوسع ومواكبة النمو العالمي والطلب الكبير على السفر من دبي وإليها، ففي نوفمبر 2013 طلبت «طيران الإمارات» 150 طائرة من طراز «بوينغ 777X» بقيمة تبلغ 76 مليار دولار، حسب قائمة الأسعار.

وفي دورة نوفمبر 2023 وقّعت «طيران الإمارات»، التي تُعد أكبر مشغّل لطائرات «بوينغ 777» في العالم، طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية «777-9» و35 طائرة «777-8» تعمل بمحركات «GE-9X»، ليرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من طائرات «777X» إلى 205 طائرات.

وفي الدورة ذاتها (2023) وسّعت «طيران الإمارات» طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787-9»، كما زادت التزامها إلى إجمالي 35 طائرة «دريملاينر» تشمل 15 طائرة «787-10»، و20 طائرة «787-8».

وخلال معرض دبي للطيران 2019، طلبت «طيران الإمارات» شراء 50 طائرة «A350-900 XWB» بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم)، وعادت الناقلة في دورة العام 2023 من المعرض لشراء 15 طائرة إضافية «A350-900»، بقيمة ستة مليارات دولار، ليرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من الطراز «A350» إلى 65 طائرة.

بدورها، وقّعت شركة «فلاي دبي»، خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر 2013، طلبية ثانية للشركة لشراء 75 طائرة «بوينغ 737 ماكس»، و11 طائرة من الجيل الجديد «737-800» بقيمة 11.4 مليار دولار، وثالث طلبية للناقلة لشراء 225 طائرة «بوينغ 737 ماكس» بقيمة 27 مليار دولار، وتمثل أكبر طلبية للطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط، خلال معرض دبي للطيران نوفمبر 2017.

وفي معرض دبي للطيران (نوفمبر 2023) وقّعت الشركة رابع طلبية للشركة لشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر»، وهي أول طلبية لها من الطائرات ذات الجسم العريض، ويُتوقع أن تتسلمها اعتباراً من عام 2026 بقيمة 11 مليار دولار، في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض. وتشغّل الناقلتان حالياً نحو 360 طائرة ضمن أسطوليهما.

وكانت «فلاي دبي» كشفت لـ«الإمارات اليوم» أنها تدرس صفقة لطلب طائرات، متوقِعة أن يتم الإعلان عن الطلبية الجديدة خلال دورة معرض دبي للطيران نوفمبر الجاري.

1500 شركة و490 وفداً في «دبي للطيران 2025»

يُعد معرض دبي للطيران من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء، حيث يجتمع فيه كبار المُصنّعين والمُشغّلين والمُورّدين لاستعراض أحدث ما وصلت إليه التقنيات، وعرض طرز حديثة من الطائرات التجارية والدفاعية.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ19 من معرض دبي للطيران من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في أضخم نسخة من الحدث العالمي، إذ تضم ما يزيد على 1500 من أهم شركات الفضاء والدفاع حول العالم من أكثر من 47 دولة، في حين يشمل المعرض تمثيلاً إجمالياً لـ150 دولة.

ويضم المعرض في العام الجاري أكثر من 200 من أحدث الطائرات، مع استضافة ما يزيد على 490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 98 دولة، و440 جهة عارضة جديدة، و18 جناحاً وطنياً، في حين يُتوقع أن يستقطب المعرض نحو 148 ألف زائر.