«الإمارات لتموين الطائرات»: 300 ألف وجبة خلال «دبي للطيران»

أعلنت شركة الإمارات لتموين الطائرات عن اكتمال استعداداتها لتقديم خدماتها خلال فعاليات معرض دبي للطيران، الذي يفتتح أبوابه في 17 نوفمبر الجاري، مؤكدة أنه سيكون خلف المعرض والصفقات المليارية عملية تشغيلية لا تقل أهمية، وهي مهمة «الإمارات لتموين الطائرات» في الجمع بين الضخامة والدقة في الأداء.

وكشفت الشركة - باعتبارها المزوّد الرسمي لخدمات التموين في المعرض - أنها تستعد لتقديم أكثر من 300 ألف وجبة لجمهور متنوع يضم كبار التنفيذيين في قطاعات الطيران والفضاء، ووزراء ووفود عسكرية، والخبراء في الصناعة، وضيوفاً وزواراً من أكثر من 98 دولة.

وأوضحت أن هذه المهمة تتطلب إنشاء مطبخين مركزيين متكاملين من «الصفر»، وتخصيص نحو 2600 موظف، وتقديم خدمات التموين لأكثر من 150 جناحاً وطنياً بمأكولات تعكس التنوع الثقافي العالمي لقطاعي الطيران والفضاء.

كما كشفت الشركة عن حجز أكثر من 35 ألف وجبة مسبقاً للأجنحة والشاليهات، في وقت استقطبت فيه 74 متدرباً من مؤسسات ضيافة عالمية، من بينهم مواطنون إماراتيون يمثلون جامعات مرموقة، فيما أُنجزت البنية التحتية الميدانية بالكامل في أقل من أسبوعين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، شهريار نوّابي: «يتمحور تركيزنا في معرض دبي للطيران 2025 حول إبراز ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع خبرات تموين شركات الطيران مع قدرات التنفيذ على نطاق ضخم، ولدينا تنوع استثنائي في المواهب والطهاة يمكّننا من تقديم مأكولات عالمية أصيلة تشمل الفرنسية والعربية والهندية والروسية والصينية واليابانية وغيرها، ففريقنا المكوّن من طهاة محترفين لا يكتفي بإتقان الوصفات، بل يفهم أيضاً الفوارق الثقافية وأذواق الضيوف من نحو 100 دولة».

وأضاف: «جهزنا فريقاً متكاملاً من محترفين ومتدربين من أبرز مؤسسات الضيافة، وبنينا مطبخين مركزيين متكاملين في موقع المعرض، مدعومين بقدرة منشأتنا في مطار آل مكتوم على إنتاج 150 ألف وجبة يومياً. هذه المنظومة من المواهب والبنية التحتية والاستثمار الاستراتيجي تمثل نموذجاً حقيقياً للتميّز التشغيلي الذي سيُختبر على نطاق غير مسبوق».

وفصّلت الشركة أنها أنجزت بناء مطبخين مركزيين رئيسيين في مواقع استراتيجية بين مبنى المعرض والشاليهات، وأكدت أنها ستُجرى تجربة تشغيل تجريبية شاملة للتأكد من كفاءة الأداء في كل التفاصيل، قبل انطلاق المعرض بأسبوع.