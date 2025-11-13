%166 نمواً في اعتماد الذكاء الاصطناعي لدى شركات «دبي المالي العالمي»

أظهر استطلاع الذكاء الاصطناعي لعام 2025، أصدرته، أمس، سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، تسارعاً كبيراً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بين الشركات المالية بالمركز، حيث باتت 52% من الشركات تستخدمه بشكل فعال مقارنة بـ33% في 2024، مع تسجيل الذكاء الاصطناعي التوليدي أعلى قفزة في النمو، بنسبة تجاوزت 166% خلال 12 شهراً.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم إجراء الاستطلاع في يونيو 2025، وشمل بيانات من 661 شركة مرخصة، بنسبة مشاركة تبلغ 88% تعمل عبر القطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، وشركات التكنولوجيا المالية.

وقدم الاستطلاع نظرة حول كيفية اعتماد الذكاء الاصطناعي وحوكمته في قطاع الخدمات المالية بالمركز.

وتُظهر النتائج تحولاً جوهرياً، حيث باتت معظم الشركات تدمج الذكاء الاصطناعي في مجال واحد على الأقل من عملياتها، وتخطط الأغلبية لتعزيز الاعتماد مع توقع تسارع وتيرته خلال العام المقبل.

ورغم ترحيب السلطة بتسارع وتيرة الابتكار، إلا أنها أكدت وجوب اقترانه بحوكمة فعالة وإشراف رقابي، واستخدام أخلاقي للبيانات، وممارسات ملائمة لإدارة المخاطر.

وتُواصل السلطة، بوصفها الجهة التنظيمية، الانخراط بشكل وثيق في القطاع المالي لتطوير الإرشادات والأطر اللازمة، للاعتماد المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، جستن بالداكينو: «إن نظام الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي يعمل على تبنّي الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، ومع أن اعتماد الذكاء الاصطناعي لايزال في مرحلة مبكرة لدى كثير من الشركات، فإن هناك إدراكاً متعاظماً لإمكاناته الاستراتيجية في تعزيز الأداء على مستوى المؤسسة بأكملها، بدءاً من الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، ووصولاً إلى تفاعل المتعاملين وزيادة المبيعات».

وأضاف أن «أولويات السلطة هي العمل على تحقيق التوازن بين الابتكار والنزاهة، بما يضمن استغلال الشركات لإمكانات الذكاء الاصطناعي، ضمن الأطر التي تحمي المتعاملين، وتدير المخاطر، وتحافظ على ثقة السوق، ولذلك فمن الضروري تطوير أطر الحوكمة بالتوازي مع ذلك، مع وجود مساءلة ورقابة واضحتين في كل مرحلة من مراحل اعتماد الذكاء الاصطناعي».