6.8مليارات درهم صافي أرباح «ديوا» في 9 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس، نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت 24.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح 6.8 مليارات درهم، بنمو 24.8%، في حين بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 13.1 مليار درهم، بنمو 11.9%، كما سجلت الهيئة أرباحاً تشغيلية بقيمة 8.3 مليارات درهم، بارتفاع 21.5% على أساس سنوي، فضلاً عن تحقيق تدفقات نقدية من العمليات بلغت 15.2 مليار درهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها استثمرت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 7.8 مليارات درهم في النفقات الرأسمالية لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات في الأصول إلى 233.8 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2025، بينما بلغت حقوق المساهمين 89.1 مليار درهم، مع الاحتفاظ بسيولة مالية قوية وميزانية عمومية متينة.

كما أشارت الهيئة إلى أنها دفعت أرباحاً للمساهمين بقيمة 3.1 مليارات درهم بتاريخ 29 أكتوبر 2025

وخلال الربع الثالث من عام 2025، ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء لدى الهيئة إلى 20.5 تيراواط ساعة، بزيادة قدرها 4.46% مقارنةً بـ19.6 تيراواط ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وسجلت الهيئة زيادة بنسبة 5.83% في الطلب الذروي على الطاقة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 11.4 غيغاواط.

كما ارتفع إجمالي الطلب على المياه المحلاة خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 6.74% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 43.5 مليار غالون، فيما بلغ الطلب الذروي على المياه المحلاة 487 مليون غالون في اليوم، بزيادة قدرها 6.96% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبنهاية الربع الثالث من عام 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين أكثر من 1.306 مليون حساب، بزيادة قدرها 4.71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تعد هذه النتائج الأقوى في تاريخ الهيئة، حيث ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 25 مليار درهم، وتجاوزت الأرباح التشغيلية 8.3 مليارات درهم».

وأضاف: «تؤكد هذه النتائج مرونة نموذج عمل قطاع المؤسسات الخدماتية في دبي، إلى جانب التنفيذ السليم لاستراتيجيتنا، ونتوقع أن تتجاوز النتائج المالية لعام 2025 نتائج عام 2024، مدعومة بالطلب القوي على خدماتنا، والبنية التحتية المتطورة، والتميز التشغيلي للهيئة».