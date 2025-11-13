«الاتحاد للطيران» تطلق رحلاتها إلى المدينة المنورة

بدأت شركة الاتحاد للطيران، الأسبوع الجاري، تشغيل رحلاتها من أبوظبي إلى المدينة المنورة، ما يعزز حضورها القوي في السعودية، ويوسّع خيارات السفر أمام الضيوف من فئات السياحة الدينية والأعمال والترفيه.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأنها مع إطلاق الرحلات إلى المدينة المنورة، ستُشغّل 93 رحلة أسبوعياً إلى خمس مدن سعودية، بواقع أربع رحلات يومية إلى الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعية إلى القصيم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «يمثل إطلاق رحلاتنا إلى المدينة المنورة خطوة مهمة في تعزيز ربط أبوظبي بالسعودية، إحدى أهم أسواقنا».