إطلاق مجمع «إكسبو فالي فيوز» السكني

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن إطلاق مشروع «إكسبو فالي فيوز»، وهو أحدث مجمع سكني في محفظة الأصول العقارية للمدينة.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، أحمد الخطيب: «يجسد (إكسبو فالي فيوز) رؤيتنا في ابتكار مساحات سكنية تركز على الإنسان والبيئة، لنبني مجتمعات حضرية معاصرة مستوحاة من الطبيعة، وبتصميم يوفر الرفاهية في الشكل والمحتوى والخدمات ويرتقي بأسلوب الحياة».

وأضاف: «يأتي إطلاق المشروع متزامناً مع الإقبال الكبير على مشروعاتنا السكنية الأخرى، ويبرز النظرة المستقبلية الواثقة والفريدة التي تحظى بها مدينة إكسبو دبي، كونها قلب مستقبل دبي وأحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040»، ويقدم المشروع بيئة عمرانية مظللة تمنح الأولوية للمشاة، إلى جانب مجموعة مرافق من مسار للخيل، إلى المسابح ومساحات مخصصة للياقة واليوغا وصالات رياضة وملاعب أطفال.