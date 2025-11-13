700 شركة تركية في «دبي للسلع» بنمو سنوي 14%      

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن نمو عدد الشركات التركية في منطقته الحرة بنسبة 14%، خلال الـ12 شهراً الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التركية المسجلة إلى أكثر من 700 شركة، جاء ذلك خلال النسخة الأحدث من الجولة الترويجية «وُجد من أجل التجارة» التي نظمها المركز في مدينة إسطنبول.

وذكر المركز، في بيان، أن هذا النمو يعكس تسارع وتيرة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دولة الإمارات وتركيا، والمدفوعة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2023.

وبحسب وزارة التجارة الخارجية، فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 44 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 12%، ومتجاوزاً الهدف المحدد ضمن الاتفاقية لخمس سنوات، البالغ 40 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «سجلنا في المركز نمواً يفوق 14% في عدد الشركات التركية التي انضمت إلى مجتمع أعمالنا خلال العام الماضي، مدفوعة بمنظوماتنا التي تعكس نقاط القوة التركية في قطاعات الطاقة، والشحن، والمعادن الثمينة، والقهوة، والشاي، والعسل».