خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات معرض "دريفت إكس" في نسخته الثانية

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات النسخة الثانية من معرض "دريفت إكس"، الذي ينظمه مكتب أبوظبي للاستثمار خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري في حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وتأتي إقامة المعرض على هامش فعاليات النسخة الافتتاحية من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة"، الذي ينظمه "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة"، بمشاركة نخبة من خبراء قطاع التنقل الذكي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تسهم في خلق بيئة تنافسية لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز مفهوم التنقل المستدام بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وأشاد سموّه بجهود مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في احتضان أحدث الابتكارات العالمية في مجال الأنظمة ذاتية الحركة، بما يدعم التوجهات والرؤى الاقتصادية، ويسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة تعزز ريادة الإمارة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتهما في القطاعات الحيوية.

وقام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، برفقة سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، بجولة تفقدية شملت أجنحة أبرز الشركات الوطنية والدولية المشاركة في معرض "دريفت إكس" الذي يتضمن عروضاً وتجارب تفاعلية لأحدث وسائل التنقل الذكية، بما في ذلك الطائرات الكهربائية العمودية والمركبات والقوارب ذاتية القيادة والأنظمة الروبوتية.

واطّلع سموّه على أحدث الابتكارات التي تعرضها الجهات المشاركة لتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية من خلال تبني حلول التنقل الذكي براً وبحراً وجواً، بما يسهم في تشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، ودعم التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو دمج الابتكار الصناعي مع حلول التنقل المستقبلية.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية؛ و بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار.