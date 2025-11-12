لأول مرة.. الطائرة الصينية C919 في معرض دبي للطيران

في خطوة تعكس طموح الصين لتعزيز حضورها في سوق الطيران العالمي، تستعد الطائرة الصينية C919، التي طوّرتها شركة الطائرات التجارية الصينية (COMAC)، للظهور لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط خلال معرض دبي للطيران 2025، المقرر إقامته بين 17 و21 نوفمبر في مطار آل مكتوم الدولي.

وتستعد الصين لعرض طائرتها أمام مئات الشركات العالمية والوفود الرسمية ضمن أحد أكبر المعارض الجوية في العالم. وستشارك COMAC في المعرض بطائرتين من طراز C919 إلى جانب طائرة رجال الأعمال C909، في إطار سعيها للترويج لمنتجاتها في الأسواق الخارجية.

دخلت الطائرة مرحلة التشغيل التجاري المنتظم داخل الصين، إذ تم تسليم 18 طائرة إلى شركات الخطوط الجوية الصينية والخطوط الشرقية والخطوط الجنوبية، ونقلت أكثر من مليوني راكب خلال عامين من الخدمة. ومؤخرًا، شهدت هونغ كونغ أول رحلة تجارية لطائرة C919 تشغلها شركة الخطوط الجوية الصينية على خط بكين – هونغ كونغ.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ19 من معرض دبي للطيران في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في أضخم نسخة من الحدث العالمي، إذ تضم ما يزيد على 1500 من أهم شركات الفضاء والدفاع حول العالم من أكثر من 47 دولة، في حين يشمل المعرض تمثيلاً إجمالياً لـ150 دولة. ويضم هذا العام أكثر من 200 من أحدث الطائرات، مع استضافة ما يزيد على 490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 98 دولة، و440 جهة عارضة جديدة، و18 جناحاً وطنياً، في حين من المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 148 ألف زائر.