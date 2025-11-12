"موانئ دبي العالمية" تبدأ رسمياً عملياتها التشغيلية في ميناء طرطوس

قالت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إنها بدأت عملياتها في ميناء طرطوس بعد التسليم الرسمي من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، ورحّبت بدخول قاطرة الميناء الجديدة، التي تحمل اسم "الفتح"، إلى الخدمة.

وأضافت في بيان صحافي: تُمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في إطار اتفاقية امتياز "دي بي ورلد" في ميناء طرطوس والتي تمتد لثلاثين عاماً، وتشمل استثماراً مخططاً بقيمة تصل إلى 3 مليار درهم إماراتي (800 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يُعد من أكبر الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات اللوجستية في سوريا خلال السنوات الأخيرة. وصُممت اتفاقية الامتياز لدعم التعافي الاقتصادي لسوريا وتحويل طرطوس إلى مركز تجاري ولوجستي عالي الكفاءة.

وقال فهد البنّا، الرئيس التنفيذي لـ"دي بي ورلد طرطوس": "لقد انطلقنا في مسيرة تحويل ميناء طرطوس إلى بوابة بحرية عالمية المستوى. ومن خلال التعاون الوثيق مع الحكومة السورية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، نلتزم بتطبيق خبرات "دي بي ورلد" العالمية لبناء ميناء حديث ومتطور رقمياً يعزز حركة التجارة ويوفر الفرص ويرسّخ مكانة طرطوس كمحور تجاري رئيسي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط."

وقالت المجموعة إنها تُجري حالياً تقييماً شاملاً للبنية التحتية للميناء بما في ذلك المعدات وجاهزية الأرصفة ومرافق الساحات والمستودعات. وتشمل هذه المرحلة الأولية مسوحات فنية ودراسات تشغيلية وتخطيطاً تصميمياً لوضع خارطة طريق مفصلة لإعادة التطوير.

وعلى المدى القريب، سيتركز العمل على تعميق قنوات الوصول البحرية والأحواض والأرصفة لبلوغ الأعماق التصميمية المثلى. كما سيُمكّن تأهيل واستبدال معدات المناولة القائمة، إضافةً إلى إدخال أصول متخصصة جديدة، الميناء من تلبية الطلب المتنامي على البضائع السائبة والبضائع العامة.

وستقوم "دي بي ورلد" بطرح منصاتها الرقمية المتطورة الخاصة بها لتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية. كما سيتم تطبيق برامج تدريب الموظفين وتحسين العمليات بشكل متوازٍ لرفع مستويات الإنتاجية وتقليص أوقات انتظار السفن وصولاً إلى المعايير العالمية. وضمن هذا الإطار، تضع "دي بي ورلد" تطبيق أعلى معايير السلامة في صدارة أولوياتها عبر كافة عمليات الميناء. ويجري تنفيذ عمليات تدقيق شاملة للسلامة وبرامج تدريبية متخصصة.

وعلى المدى المتوسط، سيتضمن برنامج إعادة التطوير تحديث البنية التحتية والفوقية للميناء، وتوسيع قدرات المناولة والتخزين، والاستثمار في منظومات مناولة البضائع السائبة المتطورة، فضلاً عن إنشاء مرافق جديدة للحاويات والبضائع السائبة