"سيدات أعمال الإمارات" يشارك في منتدى خليجي بالدوحة

يشارك مجلس سيدات أعمال الإمارات بوفد يضم 30 سيدة أعمال في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع، الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر الجاري، تحت شعار "ريادة الأعمال واستدامة الاستثمار".

ويترأس الوفد، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، عائشة محمد سعيد الملا، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، بدرية يوسف الملا، إلى جانب عدد من رئيسات وعضوات ممثلات للمجالس الحكومية والخاصة، كل من مجالس مجلس سيدات أعمال الإمارات، ومجلس سيدات أعمال عجمان، ومجلس سيدات أعمال أم القيوين، ومجلس سيدات أعمال الفجيرة، إضافة إلى مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي.

وأكدت عائشة الملا أن المشاركة الإماراتية في المنتدى تمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات الخليجية في مجالات الاستثمار المستدام، واستعراض النماذج الإماراتية الناجحة في ريادة الأعمال النسائية.

بدورها، قالت النائب الأول لمجلس سيدات أعمال الإمارات، ونائب رئيس الوفد، الدكتورة أمل الهدابي، إن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على قيادة المشاريع النوعية في مجالات التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، والصناعات الإبداعية، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت نموذجًا إقليميًا في تمكين المرأة اقتصاديا وتشريعيا ومؤسسيا.