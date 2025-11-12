"الإمارات لتموين الطائرات" تجهز 300 ألف وجبة طعام

أكملت شركة الإمارات لتموين الطائرات استعداداتها لتقديم خدماتها خلال فعاليات معرض دبي للطيران الذي يفتتح أبوابه يوم 17 نوفمبر الجاري، حيث سيكون خلف المشهد المذهل للطائرات والصفقات المليارية عملية تشغيلية لا تقل روعة، وهي مهمة "الإمارات لتموين الطائرات" في الجمع بين الضخامة والدقة في الأداء.

وباعتبارها المزوّد الرسمي لخدمات التموين في معرض دبي للطيران 2025، تستعد شركة الإمارات لتموين الطائرات لتقديم أكثر من 300 ألف وجبة لجمهور متنوع يضم كبار التنفيذيين في قطاعات الطيران والفضاء، ووزراء ووفود عسكرية، والخبراء في الصناعة، وضيوفاً وزواراً من أكثر من 98 دولة.

وتتطلب هذه المهمة إنشاء مطبخين مركزيين متكاملين من الصفر، وتخصيص نحو 2600 موظف، وتقديم خدمات التموين لأكثر من 150 جناحاً وطنياً بمأكولات تعكس التنوع الثقافي العالمي لقطاعي الطيران والفضاء.

وتم حجز أكثر من 35 ألف وجبة مسبقاً للأجنحة والشاليهات، كما استقطبت الشركة 74 متدرباً من مؤسسات ضيافة عالمية مرموقة، فيما أُنجزت البنية التحتية الميدانية بالكامل في أقل من أسبوعين، وهو ما يعكس حجم العمليات الاستثنائي، لكن حجم العمليات ليس سوى جانب من القصة، فبفضل إدارتها الداخلية الكاملة لعمليات التموين، تضمن "الإمارات لتموين الطائرات" ثبات الجودة والمرونة العالية في تلبية أي طلب خاص بسرعة وكفاءة.

وقال شهريار نوّابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: "يتمحور تركيزنا في معرض دبي للطيران 2025 حول إبراز ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع خبرات تموين شركات الطيران مع قدرات التنفيذ على نطاق ضخم. لدينا تنوع استثنائي في المواهب والطهاة يمكّننا من تقديم مأكولات عالمية أصيلة تشمل الفرنسية والعربية والهندية والروسية والصينية واليابانية وغيرها، ففريقنا المكوّن من طهاة محترفين لا يكتفي بإتقان الوصفات، بل يفهم أيضاً الفوارق الثقافية وأذواق الضيوف من نحو 100 دولة".

وأضاف: "جهزنا فريقاً متكاملاً من محترفين ومتدربين من أبرز مؤسسات الضيافة، وبنينا مطبخين مركزيين متكاملين في موقع المعرض، مدعومين بقدرة منشأتنا في مطار آل مكتوم على إنتاج 150 ألف وجبة يومياً. هذه المنظومة من المواهب والبنية التحتية والاستثمار الاستراتيجي تمثل نموذجاً حقيقياً للتميّز التشغيلي الذي سيُختبر على نطاق غير مسبوق".

أنجزت شركة الإمارات لتموين الطائرات بناء مطبخين مركزيين رئيسيين في مواقع استراتيجية بين مبنى المعرض والشاليهات، لضمان أفضل مستوى من الخدمة في جميع أنحاء الحدث الضخم.

وتضم المرافق الجديدة غرف تبريد وغسيل، ومناطق تخزين مستقلة، ومصادر طاقة خاصة، ومناطق مبرّدة مخصصة للحلويات والمطابخ الباردة والإنتاج المركزي.

كما جهزت الشركة بنية تحتية متكاملة للموظفين تشمل مطاعم داخلية، ومرافق تسجيل حضور، وخيام استراحة، ومراكز توزيع الزي الرسمي، ومناطق راحة. وقد بدأ البناء أواخر أكتوبر واكتمل في غضون أسبوعين بفضل التخطيط الدقيق. وقبل انطلاق المعرض بأسبوع، ستُجرى تجربة تشغيل تجريبية شاملة للتأكد من كفاءة الأداء في كل التفاصيل.

أما اللوجستيات بين منشأة الإمارات لتموين الطائرات في مطار آل مكتوم الدولي وموقع المعرض فقد تم تبسيطها بالكامل، مع تركيب أجهزة فحص أمني ونقاط وصول مباشرة إلى ساحة الطيران لضمان عمليات آمنة وسلسة طوال فترة الحدث.

ستقدم الإمارات لتموين الطائرات في معرض دبي للطيران تجربة طهي عالمية على نطاق ضخم مع مرونة كاملة في تصميم القوائم. وسيُخصّص فريق من الطهاة والخبراء لكل جناح حسب متطلباته الخاصة.

وسيُقدَّم لخيم العرض خدمات فورية حسب الطلب تشمل سلال الوجبات والمعجنات الطازجة وخدمات تموين مخصصة تُعدّ وفق الاحتياجات الآنية، وليس وفق قوائم ثابتة، مستلهمة مرونتها من خبرات الإمارات لتموين الطائرات الطويلة في تموين شركات الطيران حيث تشكل فهم الأذواق والتفضيلات الغذائية المتنوعة أساس العمليات اليومية.

وتتعاون الإمارات لتموين الطائرات أيضاً مع عدد من العلامات التجارية المرموقة لتقديم سبع تجارب طعام متميزة للحضور، منها: أوريجامي (مأكولات يابانية)، أوندا (قهوة فاخرة)، تجربة الحلويات والقهوة من يان كوفرور، ركن محار دبا من إنتاج مزارع محلية في الفجيرة، ركن السلمون والكافيار، بُستانيكَ بتشكيلات على نمط الـ"بوكي"، ومحطة شواء شرقي وفارسي.

كما ستدير شركة الإمارات للترفيه والتجزئة التابعة لمجموعة الإمارات كوستا كوفي وقرية عربات الطعام في منطقة SkyView ضمن المعرض.

استقطبت الإمارات لتموين الطائرات 74 متدرباً من مؤسسات ضيافة وسياحة عالمية، من بينهم مواطنون إماراتيون، يمثلون جامعات مرموقة مثل GLION وEHL Lausanne وSwiss Education Group وLes Roches أبوظبي وجامعة زايد وكلية دبي للسياحة وجامعة عجمان وكلية نيست الإمارات وجامعة بخارى (أوزبكستان) وغيرها.

وخضع المتدربون لبرنامج تدريبي مكثف لمدة ستة أشهر يشمل الجوانب الثقافية والتشغيلية، وسيطبّقون مهاراتهم في مجالات متعددة تشمل الضيافة والمالية والموارد البشرية والمبيعات وتنظيم الفعاليات.

ويضم فريق العمل نحو 1800 موظف أساسي، تدعمهم قوة إضافية من 500 موظف من مركز دبي التجاري العالمي، و280 من طهاة طيران الإمارات وصالاتها، إلى جانب كوادر من مختلف إدارات الإمارات لتموين الطائرات، وسيرتدي موظفو الشركة زيّاً خاصاً باللون الأزرق صُمم حصرياً لمعرض دبي للطيران، في خروج مميز عن ألوان الشركة التقليدية الحمراء والسوداء.

في إطار التزامها بالاستدامة، ألغت الإمارات لتموين الطائرات استخدام العبوات البلاستيكية في عملياتها داخل المعرض واستبدلتها بعبوات زجاجية مع نظام متكامل لإعادة التدوير. كما سيتم تدوير أو التبرع بالطعام المتبقي يومياً عبر بلدية دبي، لضمان تقليل الفاقد إلى أدنى حد ممكن. وتسعى الشركة إلى دعم المنتجات المحلية بالتعاون مع موردين إماراتيين مثل Dibba Oysters وماي دبي.