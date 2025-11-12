خالد بن محمد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، الذي عُقد بالمقر الرئيس للشركة في أبوظبي.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على أداء الشركة وأولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك خططها لتعزيز النمو المحلي والتوسع الدولي من خلال شركة «XRG»، إلى جانب خططها لتسريع التحول الرقمي عبر توظيف أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز برامج تمكين وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية.

وأشار سموه، خلال الاجتماع، إلى النجاح الذي حققه معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025» ودوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول مستقبل قطاع الطاقة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في دعم أمن واستدامة إمدادات الطاقة.

وشهد «أديبك 2025» إتمام 35 ألف صفقة ضمن قطاعات مختلفة وصلت قيمتها الإجمالية 168.8 مليار درهم (46 مليار دولار)، فيما بلغ عدد الحضور أكثر من 239 ألف زائر من 172 دولة، ما يعكس مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للطاقة ووجهة رائدة لبناء الشراكات النوعية وتعزيز منظومة الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وخلال فعاليات «أديبك» أعلنت «أدنوك» عن مجموعة من الاتفاقات، التي تسهم في تعزيز نموها الدولي عبر شركة «XRG»، وتوسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد سموه بالتقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ هذه المبادرات، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات التنافسية لأعمال الشركة بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة.

ومن أبرز الصفقات التي أبرمتها «أدنوك» خلال الحدث، ترسية شركة «تعزيز» عقداً بقيمة 7.3 مليارات درهم (1.99 مليار دولار) لإنشاء أول مصنع من نوعه في الدولة لإنتاج مادة «كلوريد البولي فينيل» في موقع واحد متكامل، ما يعزز موقع الدولة في الصناعات التحويلية.

كما وقّعت شركة «XRG» اتفاقية إطارية مع شركتَي «واي بي إف» الأرجنتينية و«إيني» الإيطالية، لدراسة المشاركة في مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين، بما يعزز حضور «أدنوك» في الأسواق العالمية ويدعم استراتيجيتها للنمو المستدام.

حضر الاجتماع كلٌّ من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد علي الصايغ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة المالية - أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي.

. 35 ألف صفقة شهد «أديبك 2025» إتمامها ضمن قطاعات مختلفة، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 168.8 مليار درهم.

. 239 ألف زائر إجمالي عدد حضور «أديبك 2025» من 172 دولة، ما يعكس مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للطاقة.