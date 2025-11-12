تعاون لتسهيل الخدمات المصرفية للمستثمرين

وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى ضمن منظومة «راكز» إلى الخدمات المصرفية للشركات التي يوفرها البنك.

وتهدف الشراكة إلى تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين عبر قناة دعم مخصصة، إلى جانب العمل في المرحلة المقبلة على التكامل الرقمي بين أنظمة الجهتين، من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API)، الأمر الذي يسمح بإرسال بيانات طلبات فتح الحسابات مباشرة وتقليل زمن المعالجة، بينما ستتيح «راكز» لمتعامليها الوصول المباشر إلى منصة بنك الإمارات دبي الوطني عبر قنواتها الرقمية.