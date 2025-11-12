«فلاي دبي» تنضم إلى ميثاق «قيادة السلامة»

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن توقيعها ميثاق قيادة السلامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وذلك في خطوة نحو تعزيز ثقافة السلامة لديها.

ويؤكد هذا الميثاق، الذي وقّعه الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث، التزام الناقلة الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير السلامة في مختلف دوائر وعمليات الشركة.

وبذلك تنضم «فلاي دبي» إلى قائمة متنامية تضم أكثر من 150 شركة طيران عالمية، ما يعكس التزامها المستمر بالتميز في مجال السلامة وجهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة سلامة راسخة تُعطي الأولوية لراحة مسافريها وكوادرها.

ويُعد ميثاق قيادة السلامة، التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، مبادرة عالمية رائدة، تم تطويرها بالتعاون مع هيئات ومؤسسات القطاع في العالم، وتهدف إلى تعزيز السلامة من خلال مشاركة القيادة المرئية، وتمكين قادة الطيران من تنمية الوعي بالسلامة والثقة والمساءلة عبر جميع مستويات وعمليات الشركة.

وأكد غيث الغيث التزام الناقلة بأعلى معايير سلامة الطيران، وقال إنه «من خلال دمج المبادئ التوجيهية للميثاق في عملياتنا اليومية ومشاركة خبراتنا ورؤانا وأفضل الممارسات، نهدف إلى المساهمة بشكل أكبر في قطاع طيران عالمي أقوى وأكثر أماناً، وتبقى مسألة تعزيز ثقافة السلامة أولوية قصوى في (فلاي دبي)، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في الصناعة للحفاظ على السلامة في مختلف عملياتنا».