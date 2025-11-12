«البنوك» و«العقارات» يقودان ارتفاعات «دبي المالي» بمكاسب 12.2 مليار درهم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في تعاملات أمس بنسبة 1.06%، أو ما يعادل 64.23 نقطة عند مستوى 6072.06 نقطة، بدعم نمو أسهم قطاعي العقارات والبنوك، وتوالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى أكثر من 1.048 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ1.036 تريليون درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 12.23 مليار درهم، ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع العقارات بـ2.69%، والبنوك بنسبة 1.13%.

وقفز سهم «اكتتاب» بنسبة 11.75%، و«الإثمار القابضة» بنسبة 8.7%، و«شعاع كابيتال» بنحو 4.05%، كما ارتفع سهم «تكافل الإمارات» بـ3.95%، و«إعمار العقارية» بنحو 3.73%، و«سالك» بـ3.07%، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.21%.

وصعد سهم «الاتحاد العقارية» بـ2.1%، و«باركن» بـ2.05%، و«إعمار للتطوير» بـ2.03%، و«المشرق» بـ1.92%، و«دبي الإسلامي» بـ1.49%، و«ديار للتطوير» بـ0.97%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 344.31 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 597.58 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 253.26 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.043 مليار درهم، بعد التداول على نحو 326.507 مليون سهم، وتنفيذ 155643 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«سالك»، و«دبي الإسلامي» و«طلبات»، و«الخليج للملاحة القابضة»، على نسبة 48.34% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 504.48 ملايين درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.043 مليار درهم.

وتصدر سهم شركة «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 258.95 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.73% عند 13.9 درهماً، فيما جاء سهم «إعمار للتطوير» ثانياً بقيمة تداولات 73.94 مليون درهم، وحلّ سهم «سالك» ثالثاً بتداولات بلغت 45.9 مليون درهم عند 6.38 دراهم للسهم، كما سجل سهم «دبي الإسلامي» تداولات بنحو 42.1 مليون درهم، عند 9.54 دراهم للسهم، تلاه سهم «طلبات» بنحو 41.99 مليون درهم، فيما بلغت تداولات سهم «الخليج للملاحة القابضة» نحو 41.5 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.135% ليغلق عند مستوى 10033.81 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.089 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ3.086 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب 2.78 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.5 مليار درهم، بعد التداول على نحو 1.289.48 مليون سهم، وتنفيذ 21.16 ألف صفقة.