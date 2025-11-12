2.31مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد» خلال 9 أشهر

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى، مع تحقيق أداء مستقر خلال الربع الثالث من عام 2025.

وبلغ صافي الربح، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 2.31 مليار درهم بنسبة زيادة 9% على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الأشهر التسعة الأولى، بنسبة 39% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.6 مليار درهم، كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.12 مليارات درهم.

ويعكس هذا الأداء القوي في جميع قطاعات الأعمال التوسع الاستراتيجي المستمر للشركة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الربع الثالث من العام، بنسبة 36% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.64 مليارات درهم، كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 38% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.39 مليار درهم، وارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 773 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبدالكريم المصعبي: «إن الشركة حققت خلال الأشهر التسعة الماضية أقوى أداء لها منذ الإدراج، مدعوماً بنتائج ربع سنوية متميزة، وهو ما يجسِّد قوة استراتيجية النمو التي تتبعها ونهجها المنضبط في تنفيذها».

وأضاف أن الشركة تواصل تحقيق نموها المستدام مدعوماً بإبرامها عقوداً طويلة الأجل، وتميزها التشغيلي، كما تركز على توسيع إمكاناتها، واغتنام الفرص التي تضيف قيمة مجزية مع تعزيز مكانة أدنوك للإمداد والخدمات بوصفها شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

وابتداء من الربع الثالث من عام 2025، اعتمدت أدنوك للإمداد والخدمات توزيع أرباح ربع سنوية لتوفير عوائد أكثر انتظاماً للمساهمين، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة تقارب 20% على أساس سنوي لتصل إلى 1.19 مليار درهم، وستحافظ الشركة على زيادة سنوية في توزيعات الأرباح بنسبة 5% حتى عام 2030.