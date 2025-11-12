«تنظيم الاتصالات» تطلق مبادرة «الجيل السادس» في الإمارات

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إطلاق مبادرة الجيل السادس (6G) في الإمارات، ووصفت الجيل السادس بأنه سيُحدث نقلة نوعية بدمج العوالم الرقمية والمعرفية، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والشبكات الفضائية، لتمكين تطبيقات المستقبل.

كما أعلنت «تنظيم الاتصالات» تشكيل لجنة «الجيل السادس»، حيث تتولى مهمة توحيد وتنسيق الجهود الوطنية المعنية بتقنيات الجيل السادس من خلال منصة وطنية جامعة، تسهم في تمكين الدولة من قيادة مستقبل الاتصالات المتقدمة.

وقالت الهيئة، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، إن «تقنية الجيل السادس هي الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية، وتختلف عن تكنولوجيا الجيل الخامس في تطوير سيناريوهات الاستخدام الحالية، وتعتمد على تطوير استخدامات النطاق العريض والتواصل باعتمادية عالية، وتوفير منصة لتواصل الآلات، إضافة إلى ذلك توفر تكنولوجيا الجيل السادس سيناريوهات استخدام جديدة عن طريق تكامل الذكاء الاصطناعي كمكون أساسي في التكنولوجيا وكذلك أنظمة الاستشعار وتحديد الموقع واستخدام أنظمة الاتصالات غير الأرضية لتوفير تغطية أشمل لشبكات الخدمات المتنقلة».

ووفقاً لمعلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من قطاع الاتصالات، فإن خدمات الجيل السادس تُعدّ ذات أهمية كبرى للمشتركين، وتُشكّل نقلة تكنولوجية كبيرة، حيث توفر سرعات إنترنت عالية تصل إلى أكثر من 100 غيغابت في الثانية، مقابل 20 غيغابت في الثانية لتقنيات الجيل الخامس، أي بزيادة 400%.

كما يوفر الجيل السادس خدمات واتصالات بسرعات أعلى وأكثر موثوقية وزمن استجابة أقل بكثير، وقدرة أكبر على الاتصال في أي مكان، حيث يضمن الاتصال المستمر في المناطق النائية وعلى متن الطائرات والسفن وغيرها.

وتُمكّن خدمات الجيل السادس الذكاء الاصطناعي من معالجة البيانات واتخاذ القرارات بشكل مستقل على مستوى الشبكة، كما تُمكّن من تطوير المدن والمصانع الذكية إضافة إلى إدخال تحسينات جوهرية في الرعاية الصحية عبر المراقبة المستمرة عن بُعد والتشخيص المتقدم، وتدعم الجراحة عن بُعد والقيادة الذاتية والأتمتة الصناعية.

وستكون الشبكات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ما يسهم في زيادة عمر بطاريات الأجهزة، وتطوير أنظمة تشفير أكثر تعقيداً، لضمان أمن البيانات مع القدرة على رصد الهجمات الإلكترونية والاستجابة لها بشكل فوري.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كشفت، العام الماضي، عن خطة شاملة لقيادة البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2030) أو ما يُعرف بالجيل السادس من شبكات الهاتف المتحرك، وذلك استجابة للمشهد المتطور للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT).