اتفاقية لتطوير أكبر مشروع مستقل لبطاريات تخزين الطاقة في أوزبكستان

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) اتفاقية لخدمات تخزين الطاقة بالبطاريات مع شركة «جي أس سي أوزينيرجوسوتيش»، وهي شركة مساهمة مملوكة لحكومة أوزبكستان، وذلك في إطار تطوير مشروع «زرافشان»، الذي يُعدّ أكبر مشروع مستقل لنظام بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.

ويُمثّل مشروع «زرافشان» المرحلة الأولى ضمن برنامج وطني لتخزين الطاقة بالبطاريات، ويأتي في أعقاب الاتفاقية التي أبرمتها شركة «مصدر»، في ديسمبر 2023، مع كلٍّ من وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، لتطوير نُظم بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 575 ميغاواط/1.15 غيغاواط ساعي في مختلف أنحاء البلاد.

وتشمل المرحلة الأولى نظام تخزين بسعة تصل إلى 300 ميغاواط/600 ميغاواط ساعي من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد نحو 1.3 مليون منزل بالكهرباء لمدة ساعتين، وسيتم ربط المشروع بمحطة «موروناو» الفرعية، فيما ستشمل المرحلة الثانية توسعة منشأة «زرافشان» بإضافة نظام تخزين بسعة مماثلة 300 ميغاواط/600 ميغاواط ساعي.

وسيسهم مشروع «زرافشان»، عند دخوله حيز التشغيل في الربع الثالث من عام 2028، في تعزيز موثوقية ومرونة شبكة الكهرباء في أوزبكستان، ودعم هدفها المتمثّل في توليد 54% من احتياجاتها إلى الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق أهداف الحياد المناخي على المدى الطويل.

وبحضور وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان، جورابيك ميرزامامودوف، جرى توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، ورئيس مجلس إدارة شركة «أوزينيرجوسوتيش»، جاهونجير أوبيدجونوف، وذلك في أبوظبي.

وقال سهيل بن محمد المزروعي إن «دولة الإمارات تفخر بالدور الفاعل لشركتها (مصدر)، الرائدة عالمياً في نشر حلول الطاقة النظيفة، والمساهمة في دعم شركائنا حول العالم لتسريع إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة».

وأوضح أن مشروع «زرافشان» لنظام بطاريات تخزين الطاقة، يُعدّ خطوة مهمة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في أوزبكستان، وتوسيع نطاق دمج حلول الطاقة المتجددة في منظومتها الوطنية للطاقة، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات لبناء مستقبل طاقة متنوع ومستدام.