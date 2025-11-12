329.1 مليون درهم إيرادات مجموعة «يلا» في الربع الثالث

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2025، المنتهي في 30 سبتمبر، وحققت «يلا» ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 0.8% لتصل إلى 329.1 مليون درهم، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ما يعكس نمواً مطرداً في أعمال الشركة، وبذلك يرتفع إجمالي إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 947.9 مليون درهم، بزيادة 3.7% مقارنة بـ913.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، كما أعلنت المجموعة عن تحقيق صافي دخل بلغ 149.5 مليون درهم خلال الربع الثالث، بزيادة 3.9% عن الربع الثالث من 2024، حيث بلغ 143.9 مليون درهم، في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي عند مستوى 45.4%. وخلال الربع الثالث أيضاً، ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 8.1% إلى 43.4 مليوناً مقارنة بـ40.2 مليوناً خلال الربع الثالث من العام الماضي.