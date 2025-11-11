7 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في أكتوبر

سجلت قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال شهر أكتوبر الماضي مبلغ 7 مليار درهم، وبنسبة نمو قدرها54.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب تقرير حركة التداولات العقارية الذي أصدرته أمس دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وأظهر تقرير حركة التداولات العقارية أن شهر أكتوبر الماضي شهد تنفيذ 12.539 معاملة عقارية، فيما بلغت إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 15.3 مليون قدم مربع.

وكشف التقرير أن معاملات البيع بلغت 1,964معاملة بنسبة 15.7% من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة، كما تم تسجيل 599 معاملة رهن بنسبة 4.8% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 2.2 مليار درهم.

وبلغ عدد العقود المبدئية 1,307 معاملة بنسبة 10.4%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,315 معاملة بنسبة 50.4%، كما تم إصدار 2,354 معاملة لسندات الملكية بنسبة 18.7% من إجمالي عدد المعاملات.

وجرت معاملات البيع في 120 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1,164 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 414 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 386 معاملة.

وتصدرت منطقة " مويلح التجارية 3" قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال شهر أكتوبر، إذ تم تسجيل صفقة بيع لأرض مبنية بقيمة 37 مليون درهم، فيما شهدت منطقة "الممزر" أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته بقيمة 386 مليون درهم على أرض فضاء.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,710 معاملات، وتصدرت منطقة " السحمة" قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 326 معاملة، تلتها منطقة "مويلح التجارية" بـ 209 معاملات، ثم منطقة "تلال" بـ 163 معاملة، ومنطقة "الصجعة الصناعية" بـ 148 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة "الصجعة الصناعية" بـ 559.6 مليون درهم، تلتها منطقة "تلال" بـ 359.8، ثم منطقة "أم فنين" بـ 280.3 مليون درهم، ثم منطقة "مويلح التجارية" بـ 255.3 مليون درهم.