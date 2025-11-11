مكتوم بن محمد: استخدام الدرهم الرقمي في التعاملات الحكومية يرتقي بمستويات الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية الحكومية

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس":" سجّلت اليوم وزارة المالية ومالية دبي خطوةً هامة في تاريخ التحول المالي الحكومي في دولة الإمارات، حيث نفّذنا أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي الصادر عن المصرف المركزي، والذي سيمثّل مستقبل العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة.

وأضاف سموه:" يجسّد استخدام الدرهم الرقمي في التعاملات الحكومية التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام، والارتقاء بمستويات الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية الحكومية.. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية تكامل المنظومة المالية الوطنية، وتدعم رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم قائم على الابتكار والثقة.