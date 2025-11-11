إطلاق تحدّي الطائرات بدون طيّار بالشراكة بين مجموعة «إيدج» ووزارة الدفاع الإماراتية

أعلنت مجموعة «إيدج»، إحدى أبرز المجموعات العالمية في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وبالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق «تحدّي الطائرات بدون طيار» ، بهدف اكتشاف وتسريع تطوير مهارات المواهب الوطنية في مجال حلول الذكاء الاصطناعي للطائرات بدون طيار.

وسيُقام التحدي خلال فعاليات معرض «يومكس 2026»، والمقرر تنظيمه في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026، حيث ستُتاح الفرصة للمواطنين الإماراتيين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، فرصة التنافس ضمن فرق مكوّنة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص، ومن خلال تنفيذ سلسلة من المهام البرمجية التي تُظهر أعلى مستويات الدقة والابتكار.

ويهدف هذا التحدي إلى صقل مهارات الجيل القادم من المبرمجين الإماراتيين، عبر توفير منصة عملية لتطوير حلول برمجية آمنة ومرنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ، كما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل مع جمهور متخصص في تقنيات و أنظمة الطائرات بدون طيار والأمن السيبراني.

كما تُجسد هذه المبادرة الرؤية المشتركة بين مجموعة ايدج ووزارة الدفاع في الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، من خلال تمكين الكفاءات الإماراتية الموهوبة بقدرات رقمية وبرمجية متقدمة تُسهم في تعزيز جاهزية الأمن الوطني ودعم الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات.

يُمكن للراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتحدي https://moddronechallenge.edgegroup.ae ، وذلك قبل الموعد النهائي للتسجيل في 30 نوفمبر 2025. ويحتوي الموقع على جميع التفاصيل المتعلقة بمعايير المشاركة وآلية التقديم.

ويُعد هذا التحدي أحدث تطور في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين مجموعة ايدج ووزارة الدفاع الإمارتية، ويتماشى مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، والتي تُؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القدرات الوطنية عالية المستوى يُمثلان المحرك الأساسي للنمو المستقبلي.