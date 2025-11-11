أداء قوي لتاكسي دبي في الربع الثالث من عام 2025

أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة")، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة ("الربع الثالث من عام 2025" أو "الربع") والأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 أو "الفترة").

حققت الشركة أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً في الربع الثالث من عام 2025، بدعم من عمليات توسيع أسطول الشركة واستمرار الطلب عبر مختلف قطاعات خدمات التنقل. وارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 15% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 585.3 مليون درهم، مدفوعةً بالعمليات التشغيلية وزيادة عدد الرحلات. أما بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 13% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 1.8 مليار درهم، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي واستدامة النمو خلال العام.

أداء القطاعات التشغيلية

سجل قطاع مركبات الأجرة نمواً في الإيرادات بنسبة 12% ليصل إلى 506.0 مليون درهم، بفضل التوسع في الأسطول الذي بلغ 6,215 مركبة في سبتمبر 2025، من ضمنها 401 مركبة كهربائية بالكامل في إطار استراتيجية التحول نحو حلول تنقل مستدامة وفعالة.

أما قطاع مركبات الليموزين فقد حقق نمواً طفيفاً في الإيرادات بنسبة 1% مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 27.8 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، نتيجة لتعزيز الأسطول بمركبات إضافية.

وفي المقابل، حقق قطاع الحافلات أداءً لافتاً بارتفاع الإيرادات بنسبة 90% لتصل إلى 29.8 مليون درهم نتيجة تعديل شروط أحد العقود الرئيسية. كما واصل قطاع دراجات التوصيل تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 62% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 18.3 مليون درهم، مع استمرار التوسع في سوق خدمات التوصيل الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وأنجزت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة 13.1 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 7% مقارنةً بالعام السابق، ويعود هذا الارتفاع إلى استمرار نمو قطاع السياحة في دبي والتحسينات المستمرة في إنتاجية الأسطول. كما ارتفع إجمالي الأسطول التشغيلي للشركة في جميع القطاعات بنسبة 19% ليصل إلى 10,500 مركبة في سبتمبر 2025، مما يعكس استراتيجية الشركة الناجحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لأسطولها.

الأداء المالي

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 23% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 151.4 مليون درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ملحوظة في عدد الرحلات والإيرادات وانخفاض تأثير العروض الترويجية لشركة "كونيكتيك"، التابعة لشركة تاكسي دبي، والتي تدير منصة "بولت" لطلب المركبات إلكترونياً.

كما ارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 26% في الربع الثالث، وإلى 27% للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يعكس التركيز المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية. وارتفع صافي الربح في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 28% مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 76.4 مليون درهم. مع تسجيل هامش ربح صافي قدره 13%، مما يعكس زيادة ملموسة في الأرباح التشغيلية.

وتحافظ تاكسي دبي على مركز مالي قوي مع نسبة ملائمة لصافي الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.5، ورصيد نقدي قدره 68 مليون درهم في 30 سبتمبر 2025. وفي أغسطس 2025، وزعت الشركة أرباحاً بقيمة 160.7 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 6.43 فلس للسهم الواحد، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي تستهدف توزيع أرباح لا تقل عن 85% من صافي الربح السنوي للشركة.

وفي إطار تعليقه على النتائج، قال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "يستند أداؤنا الممتاز في الربع الثالث إلى النجاحات المتواصلة التي حققناها خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس التزامنا الراسخ في التنفيذ المنضبط والكفاءة التشغيلية. وقد حققنا نتائج قوية في جميع المؤشرات الرئيسية، مع تسجيل نمو قوي في الإيرادات والربحية مدفوعاً بالطلب المستدام في قطاعات مركبات الأجرة والليموزين والتوصيل، بدعم من ازدهار قطاع السياحة وتزايد عدد سكان دبي. ومن أبرز إنجازات هذا الربع إطلاق شراكتنا الاستراتيجية مع ’كابي‘، والتي تُمثل خطوةً محورية في تطوير منظومة التنقل الذكي في دبي. ومن خلال توحيد جهود اثنتين من أبرز شركات التنقل في الإمارة، فإننا نساهم في تعزيز مساعي الابتكار والكفاءة والاستدامة بما يتماشى مع رؤية دبي لتحويل 80% من رحلات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني."



أبرز الإنجازات التشغيلية

في إطار استراتيجيتها للنمو المستمر، واصلت تاكسي دبي توسيع منظومة النقل الخاصة بها وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في حلول التنقل الذكية والمستدامة.

وفي هذا السياق، أبرمت الشركة في الربع الثالث من العام اتفاقية استراتيجية مع شركة "كابي" يتم بموجبها ربط أسطولي الشركتين - والذي يضم 6215 مركبة أجرة تابعة لـشركة تاكسي دبي و3,680 مركبة اجرة تابعة لـ "كابي" - على منصتي الحجز الإلكتروني "بولت" و"زد". ويجمع هذا التعاون اثنتين من أكبر شركات النقل في دبي بحصة سوقية مشتركة تبلغ 72%، كما ينسجم بشكل وثيق مع هدف حكومة دبي لتحويل 80% من رحلات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني ضمن إطار رؤية هيئة الطرق والمواصلات للتنقل الذكي.

علاوةً على ذلك، واصلت تاكسي دبي تحقيق قيمة مضافة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع شركة "بولت"، محققةً زخماً تشغيلياً قوياً في الربع الثالث من عام 2025. ومنذ إطلاق الشراكة في ديسمبر 2024، سجّل تطبيق بولت أكثر من 652,000 عملية تنزيل مع تسجيل أكثر من 27,000 مركبة، بما في ذلك أسطول مركبات الأجرة التابع لشركة تاكسي دبي والمؤلف من 6,215 مركبة، بالإضافة إلى انضمام 277 شركة نقل إلى المنصة حتى الآن. وخلال هذا الربع، تم اضافة 3,680 مركبة أجرة تابعة لـ "كابي" بنجاح في شبكة "بولت"، في حين ساهمت الشراكات المؤسسية الجديدة مع "ماستركارد" و"بنك الإمارات دبي الوطني" بتعزيز حضور العلامة التجارية لمنصة"بولت" وفتحت قنوات جديدة لتنمية الإيرادات.



النظرة المستقبلية

تتمتع تاكسي دبي بأسس تشغيلية ومالية قوية تمكّنها من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، مدعومة بالاقتصاد المزدهر في دبي، وزيادة عدد سكانها، وتوسع قطاعها السياحي، وتنامي الاستثمارات في البنية التحتية للنقل.

ومن خلال التركيز المستمر على تعزيز الكفاءة والتمكين الرقمي وتحسين الأسطول، تهدف الشركة إلى تعزيز هوامش الربح للمضي قدماً نحو تحقيق هدفها بتوفير أسطول كهربائي بالكامل بحلول عام 2040. كما تواصل الشركة تقييم العديد من الشراكات الجديدة في مجال التنقل والتكنولوجيا لتعزيز تكامل الخدمات وتوفير مصادر دخل جديدة عبر منظومتها المتنامية.