لأول مرة.. الشبحية "سو-57" تشارك في العروض الجوية خلال "دبي للطيران"

تستعد مقاتلة سوخوي سو-57 لتقديم عرض جوي لأول مرة في الشرق الأوسط خلال معرض دبي للطيران 2025 الأسبوع المقبل، وفقاً لشركة "روستيك" الروسية الحكومية.

وطائرة السوخوي سو-57 مقاتلة شبحية متعددة المهام من الجيل الخامس.

وبحسب موقع "أفييشن ويك"، أعلنت "روستك" أن مروحية هجومية من طراز كاموف كا-52 ستشارك أيضًا في عروض الطيران في دبي، مشيرة إلى أن سيتم عروض العديد من المنتجات خلال فعاليات المعرض.

وذكرت الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران أنه سيتم عرض نموذج لطائرة سوخوي SU75 روسية الصنع وهي من مقاتلات الجيل الخامس أيضاً.

وأعلنت شركة بوينغ أمس، أن طائرة B-52 القاذفة الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الأميركية ستشارك أيضاً في عرض جوي خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ19 من معرض دبي للطيران في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في أضخم نسخة من الحدث العالمي، إذ تضم ما يزيد على 1500 من أهم شركات الفضاء والدفاع حول العالم من أكثر من 47 دولة، في حين يشمل المعرض تمثيلاً إجمالياً لـ150 دولة. ويضم هذا العام أكثر من 200 من أحدث الطائرات، مع استضافة ما يزيد على 490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 98 دولة، و440 جهة عارضة جديدة، و18 جناحاً وطنياً، في حين من المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 148 ألف زائر.