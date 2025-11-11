الزيودي: التوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وتشاد قريباً

أفاد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بأنه سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وتشاد قريباً، موضحاً أنه تم بالفعل الانتهاء من التفاوض حول معظم بنود الاتفاقية، وتتبقى بعض الأمور الخاصة بمسائل النفاذ إلى الأسواق، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف الزيودي، خلال تصريحات صحافية على هامش «منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار»، عن وجود خطط للتوصل إلى اتفاقات شراكة مع عدد من الدول الإفريقية، بجانب أن المفاوضات مع رواندا أوشكت على الانتهاء، فضلاً عن مفاوضات تسير بشكل جيد مع نيجيريا وغيرها من الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات تلقت طلبات من عدد من الدول الإفريقية الأخرى، مثل غانا، للتوقيع على اتفاقات شراكة مع الإمارات.

وقال الزيودي إن الإمارات وقّعت، حتى اليوم، على 32 اتفاقية شراكة، لافتاً إلى أنه تم التوقيع، خلال المنتدى على 18 اتفاقية اقتصادية وتجارية بين الإمارات وتشاد، و19 اتفاقية أخرى تم التوقيع عليها من قبل جهات دولية خلال المنتدى، ومشيراً إلى أنه من المتوقع أن يفوق إجمالي الاستثمار الدولي والمحلي الذي يتم توجيهه إلى التنمية في تشاد من خلال هذه الاتفاقات أكثر من 6.2 مليارات دولار.

ونوه بأن الاستثمارات خلال الفترة الماضية شملت قطاع الطاقة المتجددة، وتم تنفيذ أول مرحلة من خلال مشروع تم افتتاحه في شهر سبتمبر الماضي بطاقة 50 ميغاواط، وسيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على المناطق الصناعية، التي سيكون لها تأثير كبير في خلق الوظائف في تشاد، فضلاً عن قطاع التعدين، الذي تولي الإمارات أهمية كبيرة لتطويره بشكل كبير، فضلاً عن القطاع اللوجستي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مؤخراً بين موانئ أبوظبي والوزارة المعنية في تشاد، وتعنى بالاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الجافة في تشاد.

وأشار إلى أن المنتدى، الذي عقد بتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تمكن من جذب العديد من المؤسسات المالية الدولية التي تحرص على أن تكون جزءاً من العملية التنموية في تشاد.

وكان الزيودي قد ألقى كلمة في افتتاح المنتدى، قال فيها إن الإمارات ترتبط مع تشاد بعلاقات صداقة ممتدة منذ أكثر من خمسة عقود، وشهدنا مساراً صاعداً لتجارتنا البينية غير النفطية التي بلغت 1.9 مليار دولار في عام 2024، بنمو 32.3% مقارنة بعام 2023، وبارتفاع 69% مقارنة بعام 2022.