خالد بن محمد: الإمارات ملتزمة ببناء شراكات تنموية مع الدول الإفريقية

أبوظبي - وام

بحضور رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتاح فعاليات منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار في أبوظبي.

حضر الافتتاح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ورئيسة وزراء جمهورية توغو، فيكتوار توميغا داغبي، ورئيس وزراء النيجر، محمد لامين زين، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة التشادية.

وألقى الرئيس التشادي كلمة خلال الافتتاح، أعلن فيها إطلاق خطة تشاد التنموية «التواصل مع تشاد 2030»، التي تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري والاستثماري مع العالم، وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في البلاد.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة إقامة المنتدى، التزام دولة الإمارات ببناء شراكات تنموية مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى عمق الروابط التي تجمع بين الإمارات وتشاد منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1973.

ونوه سموّه بأن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل دورها كشريك استراتيجي في دعم الرؤى التنموية الطموحة للدول الإفريقية، من خلال تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في التنمية المستدامة هو استثمار في مستقبل الأجيال، وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب العالم كافة.

وخلال المنتدى، استعرضت جمهورية تشاد أولوياتها ومشروعاتها الكبرى ضمن خطتها الوطنية للتنمية، التي تضم 268 مشروعاً استراتيجياً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، إلى جانب تسليط الضوء على الحوافز المالية والجمركية والتنظيمية التي تقدمها الحكومة التشادية للمستثمرين المحليين والدوليين.