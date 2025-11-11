102 مليون درهم أرباح بنك الاستثمار في 9 أشهر

أعلن بنك الاستثمار، أمس، نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، التي أظهرت تحقيقه أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 102 مليون درهم، مدفوعةً بنمو الإيرادات والميزانية العمومية وعمليات الاسترداد القوية.

وأفاد البنك بأن إجمالي الأصول بلغ 13.4 مليار درهم، بزيادة 24% منذ بداية العام، فيما بلغ صافي القروض والسلف 6.6 مليارات درهم، بزيادة 46%، وبلغت ودائع العملاء 11.1 مليار درهم، بزيادة 28% منذ بداية العام، مع نسبة حسابات جارية وحسابات توفير 29.4%، مقارنةً بـ26.6% في السنة المالية 2024، وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إدريس الرفيع: «تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2025 متانة استراتيجيتنا، والتقدّم الملموس الذي نحقّقه في بناء بنك أكثر تنوّعاً واستقراراً».