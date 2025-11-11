«المالية» تؤهل مستشارين من الشباب الإماراتي ضمن «قادة المال»

أعلنت وزارة المالية، أمس، إطلاق مبادرة «قادة المال» ضمن برنامج «المستشارين الماليين الشباب»، الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وعدد من الجهات الوطنية والخاصة، لتأهيل الشباب الإماراتي مستشارين ماليين معتمدين.

وأفادت الوزارة، في بيان، أمس، بأن المبادرة الجديدة تهدف إلى تمكين نخبة من الشباب الإماراتي من خوض تجربة عملية متكاملة داخل منظومة العمل المالي الحكومي، واكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلهم لتولي أدوار قيادية مؤثرة في قطاع المالية العامة، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني، ويُعزّز تنافسية الدولة عالمياً.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي المالي الوطني من خلال تعريف المشاركين باختصاصات وزارة المالية ودورها في استدامة الموارد المالية في الحكومة، إلى جانب تقديم تجارب عملية تربط بين المعرفة النظرية والممارسات الواقعية في المؤسسات الحكومية، كما توفر فرصاً للتفاعل المباشر مع القيادات والخبراء داخل الوزارة، وتتيح للشباب توسيع آفاق معرفتهم عبر الشراكات المحلية والدولية، وزيارات ميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية العالمية.

ومن المقرر تنفيذ مبادرة «قادة المال» خلال نوفمبر الجاري على مدى أسبوعين متتاليين، حيث يتضمن الأسبوع الأول برنامجاً متكاملاً تقدمه قطاعات وزارة المالية، يشمل الميزانية والإيرادات، والإدارة المالية الحكومية، والتشريعات الضريبية، والعلاقات المالية الدولية، فيما يتضمن الأسبوع الثاني زيارات ميدانية إلى جهات حكومية ومؤسسات دولية، من بينها دائرة المالية في دبي وأبوظبي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «تأتي مبادرة (قادة المال) في إطار التزام وزارة المالية بتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية الوطنية، ومساهمتها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع من خلال تمكين الشباب الإماراتي وإعدادهم ليكونوا شركاء قادرين على قيادة مستقبل القطاع المالي في الدولة».

وأضاف: «تُشكّل هذه المبادرة ترجمة عملية لرؤية الوزارة في تطوير رأس المال البشري الوطني، عبر إتاحة تجربة متكاملة تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي داخل قطاعات وزارة المالية المختلفة، للتعرّف إلى ملفات مهمة ضمن نطاق عمل الوزارة، ومنها الدين العام الحكومي والتحول الرقمي، وتُمثّل هذه التجربة فرصة فريدة للشباب للتفاعل مع القيادات والخبراء في الوزارة، واكتساب فهم معمّق لدور المالية العامة في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي للدولة».

من جهته، قال وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «تأتي مبادرة (قادة المال) ضمن برنامج (المستشارين الماليين الشباب)، لتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة مُحفزة تدعم الشباب وتمكنهم من اكتساب الخبرات العملية والمعرفة المالية اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية، حيث يُمثّل هذا النوع من البرامج ترجمة حقيقية لتوجهات الدولة ورؤية القيادة الرشيدة، لتمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة مستقبل الوطن وتحقيق التنمية المستدامة».

وأضاف: «يُشكّل الشباب الإماراتي اليوم محور بناء جيل من القيادات المالية القادرة على رسم ملامح المستقبل في مجالات الاستثمار والادخار، وزيادة الوعي المالي المجتمعي، حيث يُسهم تمكين الشباب في هذه المجالات، بتعزيز دور الأسرة والمجتمع كرافد أساسي يدعم الاقتصاد الوطني، من خلال ترسيخ الثقافة المالية لدى الأفراد وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مسؤولة تسهم في استدامة التنمية».