منافسة غير مسبوقة بين منافذ بيع ومنصات إلكترونية في عروض «11-11»

شهدت أسواق تجارة التجزئة في الدولة خلال الفترة الأخيرة تنافساً ملحوظاً بين منافذ بيع ومنصات إلكترونية، تزامناً مع إطلاق حملات تخفيضات موسعة تجاوزت نسبتها 50%، وذلك ضمن فعاليات عروض «11-11» العالمية، المعروفة في بعض الأسواق باسم «يوم العزاب».

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إن تخفيضات هذا العام المرتبطة بمناسبة «11-11»، تميزت بمبادرات غير مسبوقة مقارنة بالأعوام الماضية، أبرزها الطرح المبكر للعروض والتوسع في نطاقها، إضافة إلى انضمام فئات جديدة من السلع لم تكن مشمولة بالتنزيلات سابقاً، فضلاً عن مشاركة متاجر وشركات إلكترونيات كبرى.

وأضافوا أن بعض المنافذ والمنصات لم تكتف بالتخفيضات التقليدية، بل قدمت مزايا إضافية مثل خصومات حصرية عند استخدام بطاقات بنكية محددة وفق اتفاقيات مسبقة مع البنوك، إلى جانب عروض التقسيط للمشتريات.

من جهتهم، أفاد متخصصون في تجارة التجزئة وشركات للإلكترونيات، بأن الأجهزة الإلكترونية تستحوذ على الحصة الأكبر من التنزيلات والتي تشهد توسعاً غير مسبوق، متوقعين أن تزيد مبيعات تجارة التجزئة في الدولة بمعدلات كبيرة.

عروض موسعة

وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد جمال، إن العديد من منصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع التقليدية بادرت إلى إطلاق التخفيضات مبكراً بمناسبة عروض «11-11» العالمية، التي تشمل تخفيضات واسعة في مجالات متنوعة، خصوصاً الإلكترونيات، مشيراً إلى أن عروض هذا العام اتسمت بطرح غير مسبوق من حيث حجم المشاركة وتنوع السلع، إلى جانب دخول منافذ لم تكن معتادة على المشاركة في مثل هذه المواسم سابقاً، وذكر المستهلك أسامة سعيد أن الأسواق المحلية شهدت تنافسية كبيرة بين المنصات والمتاجر، حيث قدمت عروضاً موسعة تراوحت نسب التخفيض فيها بين 20% وأكثر من 50%.

وأضاف أن توسع المشاركة من قبل متاجر ومنصات جديدة في السوق المحلية، لم يكن من المعتاد مشاركتها في تلك التخفيضات، أسهم في تعزيز حجم التنزيلات ورفع مستوى التنافس بين العلامات التجارية المختلفة.

أما المستهلك يوسف مجدي، فأفاد بأن العروض الحالية بمناسبة «11-11» لم تقتصر على التخفيضات المباشرة فقط، بل شملت أيضاً مزايا إضافية، مثل العروض الخاصة لحاملي بطاقات بنكية معينة وتوفير خطط تقسيط ميسرة للمشتريات، ما زاد من جاذبية العروض وشجع على الإقبال الاستهلاكي الكبير.

منافسة شديدة

من جانبه، أكد مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، أن الأسواق المحلية تشهد حالياً منافسة شديدة بين المنصات والمتاجر من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين وزيادة الحصص السوقية خلال موسم «يوم العزاب» أو فعاليات عروض «11-11»، مشيراً إلى أن الأجهزة الإلكترونية تستحوذ على الحصة الأكبر من التنزيلات.

وأوضح أن هذا المستوى العالي من المنافسة شجع على دخول منصات ومتاجر جديدة للمشاركة في العروض، إلى جانب طرح سلع جديدة لم تكن متوافرة سابقاً ضمن التخفيضات، ما ينعكس إيجاباً على قطاع التجزئة في الدولة عبر إنعاش المبيعات بنسب مرتفعة، مع توقع استمرار العروض لما بعد المناسبة في عدد من المتاجر.

سلع متنوعة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جمبو» للإلكترونيات، فيكاس تشادا، إن الشركة طرحت عبر منافذها ومنصاتها الإلكترونية تنزيلات بمناسبة موسم تنزيلات «11-11»، وبتخفيضات تصل إلى 50% على سلع متنوعة لهواتف وأجهزة إلكترونية من الحواسيب وأجهزة التلفاز، والأجهزة المنزلية، والأجهزة القابلة للارتداء الذكية والإكسسوارات.

وأضاف أن المنافذ شهدت أيضاً عروضاً لتقسيط المشتريات ومنح تخفيضات لمستخدمي بعض البطاقات الائتمانية عند الشراء وفق اتفاقيات مع بعض البنوك.

تعزيز المبيعات

وفي السياق ذاته، ذكرت رئيسة قسم التسويق في شركة «آيسر» الشرق الأوسط وإفريقيا، جومانا كرم، أن الشركة قدمت عروض تخفيضات بمناسبة موسم «11-11» شملت منتجات متنوعة مثل الحواسيب المحمولة، والشاشات، وملحقات الألعاب، بنسب خصم تراوحت بين 10 و40%، ولفتت إلى أن هذه العروض من شأنها تعزيز المبيعات في أسواق الدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

إلى ذلك، قال مدير التطوير في إحدى منصات التجارة الإلكترونية، نيليش راجو، إن تخفيضات «11-11» هذا العام اتسمت بالتوسع الكبير سواء من حيث عدد المنصات والمتاجر المشاركة أو تنوع السلع المشمولة بالعروض، وأكد أن هذه المناسبة أصبحت تشكل حافزاً رئيساً لتعزيز الحصص السوقية ورفع مستويات التنافس في قطاع تجارة التجزئة المحلي.

• متاجر ومنصات جديدة تشارك في عروض «11-11» للمرة الأولى