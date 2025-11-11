51.1 ألف زائر دولي يومياً لدبي خلال 9 أشهر

شهدت دبي نمواً ملحوظاً في حركة السياحة الدولية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلة 13.95 مليون زائر دولي، مقارنة بـ13.29 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفق أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ويعكس هذا الأداء استمرار جاذبية الإمارة مركزاً سياحياً عالمياً، وتعزيز مكانتها ضمن أبرز الوجهات المفضلة للسفر والترفيه والأعمال.

وباحتساب متوسط التدفق السياحي اليومي، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، يتضح أن دبي استقبلت نحو 51.1 ألف زائر يومياً خلال 2025، مقارنةً بـ48.7 ألف زائر يومياً في 2024، ما يعكس نمواً يومياً يقارب 2.4 ألف زائر إضافي في المتوسط، وبذلك تواصل الإمارة تعزيز مكاسبها في طريقها لتحقيق عام قياسي في معدلات التدفق خلال 2025.

كما سجلت دبي 32.7 مليون ليلة فندقية، مقابل 31.2 مليون ليلة خلال فترة المقارنة، بنمو يقارب 5%، ويعني ذلك زيادة يومية في الطلب على الغرف الفندقية بنحو 5495 ليلة يومياً إضافية، مقارنة بعام 2024.

وتشير التوقعات إلى استمرار الزخم السياحي خلال الربع الأخير من العام، بالتزامن مع انطلاق موسم الفعاليات الشتوية والمعارض الكبرى، ما قد يسهم في إنهاء عام 2025 بزخم أقوى على صعيد أعداد الزوار والإنفاق السياحي.

إلى ذلك، أظهرت البيانات تسجيل نمو في جميع مؤشرات الأداء في قطاع الضيافة في دبي، وعددها سبعة مؤشرات، ويشمل ذلك أعداد السياح الدوليين، متوسط العائد على الغرفة، متوسط السعر اليومي، معدل الإشغال العام، حجم السوق الفندقية، عدد الليالي التي قضاها السياح في أول تسعة أشهر، إلى جانب متوسط الإقامة للسائح الواحد بالنظر إلى إجمالي الأعداد.

وارتفع معدل الإشغال بنسبة تخطت حاجز الـ3%، حيث بلغ المعدل العام للإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 78.7% خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2025، مقابل 76.4% في الفترة ذاتها من عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إنه «رغم توسع العرض الفندقي، أي زيادة عدد الغرف والفنادق، فقد حافظ القطاع على معدلات إشغال عالية»، مشيراً إلى أن قطاع الضيافة في دبي يواصل تسجيل أداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، معززاً مكانة الإمارة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية الأكثر جذباً على مستوى العالم.

وذكر عبدالهادي أن ارتفاع التدفقات السياحية، وتوسع الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتنامي مستويات الإشغال، جميعها تعكس قوة الطلب واستدامة النمو، لافتاً إلى أن «هذه المؤشرات تعكس نضج القطاع ومرونته وقدرته على مواكبة الطلب المتزايد».

ولفت إلى أن «دبي نجحت في تنويع أسواقها واستقطاب شرائح جديدة من السياح، إلى جانب تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لسياحة الأعمال والترفيه والمؤتمرات».

وتوقع أن يواصل القطاع أداءه القوي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الزخم الذي تشهده الفعاليات الكبرى في نهاية العام، فضلاً عن موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة، إضافة إلى استمرار تنامي ثقة الشركات العالمية والمستثمرين في السوق السياحية بالإمارة، مشيراً أن تركيز دبي على جودة التجربة السياحية والاستثمار في الابتكار والخدمات الذكية، سيظل عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسيتها العالمية وترسيخ مكانتها وجهة بارزة للسياحة والضيافة على الصعيد العالمي.

13 مليار درهم عائدات الفنادق

تجاوزت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي حاجز 13 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 11.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت أكثر من 12%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتم احتساب العائدات بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة، بنهاية فترة المقارنة، في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

ويعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو في عدد الليالي الفندقية المبيعة، وسجل متوسط مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، نهاية سبتمبر الماضي، 3.6 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 509 دراهم بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 487 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 5%، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 401 درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 372 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 8%.

• 13.95 مليون زائر دولي لدبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.