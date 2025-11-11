الإمارات للشحن الجوي تضيف «Euro 6» لأسطول شاحناتها البرية

أعلنت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تحديث أسطول شاحناتها البرية بإضافة طرز «Euro 6» الأحدث من شاحنات «MAN»، بالتعاون مع شركة «التضامن للنقليات»، وتُعد الإمارات للشحن الجوي أول ناقلة تعتمد شاحنات النقل الثقيل «Euro 6» للمسافات الطويلة في المنطقة، حيث أدخلت 40 مركبة جديدة من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الشاحنات ضمن عملياتها الأرضية.

وتتميز محركات شاحنات «Euro 6» بتوافقها مع أعلى معايير الانبعاثات البيئية العالمية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات الملوثات الضارة، مقارنة بالنماذج السابقة.

ومع استبدال 40 شاحنة من الأسطول الحالي بـ40 شاحنة من طراز «Euro 6»، تتوقع الإمارات للشحن الجوي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل البري بنسبة 17% سنوياً، في خطوة تعزز التزام الناقلة بتطبيق مبادرات ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات في عملياتها الأرضية.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، بدر عباس: «يشكّل انضمام شاحنات (Euro 6) إلى أسطولنا خطوة مهمة في مسيرة التزامنا بالعمليات الأكثر استدامة، واستثمارنا في التقنيات المستقبلية التي ستدعم مرحلة النمو القادمة، ونتوقع استمرار نمو حجم الشحن من وإلى دبي، مدفوعاً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية الطموحة، ونحن مستعدون للقيام بدورنا في تعزيز حركة التجارة العالمية من خلال توظيف المعدات والبنية التحتية المناسبة عبر عملياتنا المختلفة».

وتنقل الإمارات للشحن الجوي أكثر من 1000 طن من البضائع يومياً، إذ يعمل أسطول الشاحنات بوصفه حلقة وصل بين مطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي، عابراً الممر البري البالغ طوله 77 كيلومتراً ست مرات يومياً، ويُعد هذا الاستثمار في الأسطول الجديد خطوة استراتيجية تعزز كفاءة العمليات وتضع معايير جديدة للأداء التشغيلي للعمليات الأرضية للناقلة.