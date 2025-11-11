رحلة طيران كل 38 ثانية في مطارات الإمارات

سجلت حركة الطائرات في مطارات الدولة، خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية مايو 2025، ارتفاعاً لافتاً، حيث بلغت 336 ألفاً و719 حركة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 8.08%، وفقاً لبيانات سجل «أرقام الإمارات الموحدة» الصادرة عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.

ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم القوي بقطاع النقل الجوي، إلى جانب توسّع شبكات الناقلات الوطنية وزيادة الوجهات الدولية.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ المعدّل الشهري لحركة الطائرات نحو 67 ألفاً و300 حركة، وهو معدل يزيد بشكل واضح عن متوسط الفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة نمواً قوياً في الحركة الجوية، وارتفاع أعداد المسافرين القادمين بهدف السياحة والأعمال والفعاليات الكبرى.

وعند توزيع إجمالي الحركات على عدد أيام هذه الفترة، البالغ 151 يوماً، يتبين أن المطارات تعاملت يومياً مع نحو 2230 حركة طيران، وهو رقم يضع مطارات الدولة ضمن المطارات الأعلى تشغيلاً على الصعيد الدولي.

وفي قراءة أدق لمعدل التشغيل، تكشف البيانات أن حركة الطائرات بلغت نحو 93 حركة في الساعة الواحدة، بما يعادل رحلة واحدة كل 38 ثانية تقريباً، ويمثّل هذا المؤشر قدرة تشغيلية متقدمة لبنية المطارات، وكفاءة في إدارة الحركة الجوية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الانسيابية والأمان.

وفي ظل هذه المؤشرات، يمضي قطاع الطيران الوطني بثبات نحو مستويات تشغيل تاريخية، مدفوعاً بمزيج من الطلب المتنوع، والاستثمارات المستمرة، وتكامل الدور المحوري للدولة كمركز عالمي للطيران التجاري والعبور الجوي.

ويعد قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز مكانتها كوجهة اقتصادية وسياحية عالمية، فقد شهدت الإمارات تطوراً كبيراً في هذا المجال بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للمطارات وتطوير أسطولها الجوي بأحدث الطائرات وتقنيات الطيران، وتعتبر مطارات الإمارات من بين الأكثر ازدحاماً وتطوراً في العالم، كما تلعب الإمارات دوراً محورياً في الربط بين القارات، ما يسهل حركة البضائع والمسافرين ويعزز التجارة والسياحة.

وتوفر دولة الإمارات منظومة طيران عالمية متكاملة تضم شبكة متقدمة من البنى التحتية تغطي كل إمارات الدولة، وتشمل 12 مطاراً معتمداً، من بينها ثمانية مطارات دولية، كما تمتلك الدولة شبكة ربط دولي واسعة تربط مطارات الدولة بـ304 مطارات دولية في 109 دول، وخلال السنوات الخمس الماضية فقط تم إطلاق 162 مساراً دولياً جديداً، وبلغ عدد أسطول الناقلات الجوية المسجلة في الدولة 960 طائرة، منها 520 طائرة تابعة للناقلات الوطنية، والتي تسير أكثر من 4800 رحلة أسبوعياً حول العالم.

وفي بداية العام الجاري، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تحقيق إنجاز غير مسبوق يعزز مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي، حيث نجح مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في تجاوز حاجز المليون حركة جوية في عام واحد، وهو عام 2024، بما ذلك حركة الترانزيت، وقالت الهيئة إن هذا الإنجاز يُمثل علامة فارقة في مسيرة قطاع الطيران الإماراتي، الذي لطالما كان نموذجاً للتميز والابتكار.