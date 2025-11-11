سلطة مركز دبي التجاري تطلق إطار عمل لفئات «الأسهم المتعددة»

أطلقت سلطة مركز دبي التجاري العالمي إطار عمل متكاملاً، بهدف تمكين الشركات المسجَّلة في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي من إصدار فئات متعددة من الأسهم، بما يتناسب مع احتياجاتها الاستراتيجية.

وتسهم هذه الخطوة الرائدة في تعزيز مرونة هيكلة رأس المال والحوكمة، ما يساعد الشركات على التوسع واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، ودعم أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وبموجب إطار العمل الجديد، يمكن للشركات المسجلة في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي إصدار مجموعة أوسع من فئات الأسهم تتجاوز الأسهم العادية التقليدية، بما في ذلك الأسهم الممتازة، وأسهم المؤسسين، والأسهم المُقيدة، والهياكل متعددة المستويات، مثل أسهم الفئات (أ) و(ب) و(ج) و(د).

ويمكن تحديد خصائص هذه الأسهم وقيودها من خلال عقد تأسيس الشركة، لتشمل حقوق الأرباح، وامتيازات التصويت، وشروط نقل الملكية، وخيارات الاسترداد أو التحويل، إضافة إلى الضمانات الخاصة بحقوق المساهمين الأقلية.

كما يضع الإطار الجديد الذي أقرّته سلطة مركز دبي التجاري العالمي ضوابط حوكمة قوية، لضمان حماية حقوق المساهمين، وتعزيز الشفافية.

وقال نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا، إن «هذه الخطوة تُمثّل علامة فارقة في تطوير بيئة الأعمال في دبي، حيث تُرسّخ المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي نموذجاً رائداً لهيكلة رأس المال يواكب تطلعات المرحلة المقبلة، وانسجاماً مع رؤية دبي لتعزيز مكانتها بين المراكز الاقتصادية العالمية، فإنه يتم الإسهام في توفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمارات».

ويأتي هذا الإطار ليواكب متطلبات المؤسسين والمستثمرين الباحثين عن هياكل مؤسسية شفافة تُعزّز التوازن بين كفاءة الإدارة وجمع رأس المال والحفاظ على المواهب، ما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.

ومن خلال اعتماد فئات أسهم متعددة، توفر سلطة مركز دبي التجاري العالمي للشركات الأدوات اللازمة لاستقطاب المستثمرين من مختلف الشرائح الاستثمارية، وحماية الرؤية طويلة الأمد للمؤسسين، إضافة إلى دعم الشركات العائلية في التخطيط المستقبلي لتعاقب الأجيال، وتعزيز استقطاب الكفاءات من خلال المكافآت القائمة على الأسهم.

ورغم أن الأسهم العادية ستظل الفئة الافتراضية لأسهم معظم الشركات، فإن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي تتيح للشركات اعتماد هياكل أكثر مرونة وتطوراً تدعم نموها المستدام وتخطيطها على المدى الطويل.

وتضم المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي شركات تُمثّل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً، مع استمرارها في تقديم حلول مصممة خصيصاً لتمكين الشركات من التأسيس والتوسع والازدهار.