برنامج تدريبي في مجال المعاملات المالية الإسلامية

أطلق المصرف المركزي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برنامجاً تدريبياً متخصصاً، يهدف إلى تأهيل منسوبي كوادر الإفتاء في مجال المعاملات المالية الإسلامية.

وتضمن البرنامج سلسلة من الدورات التدريبية المُكثَّفة، التي تناولت أبرز الموضوعات الخاصة بالمالية الإسلامية والاقتصادية، ويأتي ذلك ضمن إطار التعاون وبناء الشراكات بين المؤسسات الاتحادية، ويهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين على طبيعة أنشطة المصارف الإسلامية والمعاملات المالية في الدولة، ومستجدات المعاملات المالية الإسلامية، وضبط عقودها وآليات إصدارها، إلى جانب تأكيد أهمية التشريعات المالية والقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.

كما يسعى البرنامج إلى تمكين منسوبي كوادر الإفتاء من إصدار فتاوى مؤصلة قادرة على مواكبة متطلبات الواقع المالي المعاصر، ودعم الاقتصاد الوطني.

ويسهم البرنامج في تعزيز معرفة وفهم المشاركين للتشريعات والمفاهيم والتطبيقات المالية المعتمدة في الدولة، خصوصاً في ما يتعلق بالمعاملات المالية الإسلامية، الأمر الذي يضمن إعداد وإصدار محتوى إفتائي مؤصل مبني على واقع الأنظمة المالية الإسلامية.