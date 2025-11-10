مطار الشارقة يُطلق خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل

أعلن مطار الشارقة إطلاق خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، والتي تتيح للمسافرين المغادرين عبر المطار فرصة إتمام كافة إجراءات السفر بانسيابية، والانتقال مباشرة إلى منطقة مراقبة جوازات السفر عند وصولهم للمطار بكل سهولة، ويمكن حجز الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للمطار: http://sharjahairport.ae، أو الاتصال على الرقم: 800745424، بالإضافة إلى تطبيق "SHJ Home Check-In". ويُشترط حجز الخدمة قبل موعد الرحلة بـ 8 ساعات على الأقل.

وسيعمل فريق متخصص من مطار الشارقة على إتمام جميع إجراءات السفر، بدءً من إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة واستلام الأمتعة من المنزل أو مقر العمل أو الفندق. وتهدف هذه الخدمة إلى تلبية احتياجات مختلف فئات المسافرين، سواء العائلات أو رجال الأعمال الذين يرغبون في إنهاء إجراءات السفر من المنزل بسرعة ومرونة.

وتأتي خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل ضمن باقات مرنة ومتنوعة تم إعدادها خصيصاً لتناسب احتياجات المسافرين المختلفة بحسب عدد الحقائب، حيث تبدأ بالبـاقة المرجانية بسعر 145 درهماً إماراتياً وتشمل من حقيبة إلى حقيبتين، والباقة الفضية مقابل 165 درهماً وتشمل من ثلاث إلى أربع حقائب، بينما تُقدم الباقة الذهبية بسعر 185 درهماً وتغطي حتى ست حقائب، وفي حال وجود حقائب إضافية، يُطبق رسم قدره 20 درهماً عن كل حقيبة إضافية وبما يتماشى مع سياسة الأمتعة لشركة الطيران. وتتوفر هذه الخدمة حاليًا في مرحلتها الأولى لتغطي مختلف المناطق الواقعة في مدينة الشارقة فقط، بما يضمن سهولة الوصول إلى شريحة واسعة من المسافرين.

