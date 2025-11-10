القاذفة الاستراتيجية بي-52 تشارك في عرض جوي خلال معرض دبي للطيران

تشارك طائرة B-52 القاذفة الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الأميركية في عرض جوي خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025 التي تنطلق الأسبوع المقبل، وفقاً لبيان صحفي صادر عن شركة بوينغ الأميركية.

وأضافت الشركة طائرتها الاختبارية 777-9 ستشارك أيضاً في كل من العروض الجوية والثابتة خلال اليومين الأول والثاني من المعرض، وهي أكبر طائرة نفاثة بمحركين في العالم.

كما تشمل طائرات العملاء التجارية المعروضة خلال فعاليات المعرض طائرات 777-300ER التابعة لطيران الإمارات، و737-8 التابعة لفلاي دبي، و737-8 التابعة لشركة "سكات"، و737-800 من الأولى للطيران، بالإضافة إلى طائرة بوينج777-200ER وطائرة 747-400 المحوّلة لأغراض الشحن، وطائرة بوينج 737 BBJ التابعة لشركة "رويال جيت"، و737-800F من "سوليتير".

وستشمل منتجات الدفاع المشاركة في المعرض أيضاً كل من طائرات "إف-15 إيغل"، و"سي-17 غلوب ماستر"، و"سي إتش-47 شينوك"، و"كيه سي-46 بيغاسوس" ، و "إيه إتش-64 أباتشي". بالإضافة إلى تحليق للطائرة "بي-8 بوسيدون.