«دبي للاقتصاد الرقمي» تدعم تأسيس ونمو 582 شركة ناشئة خلال 9 أشهر

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دعمها وإسهامها في تأسيس وتوسيع أعمال 582 شركة رقمية ناشئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

واستحوذ الذكاء الاصطناعي على نحو 21% من تخصصات الشركات التي دعمتها الغرفة، فيما بلغت الحصة الإجمالية للتكنولوجيا الصحية والشركات المزودة للبرمجيات كخدمة والتكنولوجيا المالية مجتمعةً 17%، وشكّلت الشركات العالمية 70% من الشركات التي دعمتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء: «التزاماً برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها الرامية إلى ترسيخ دور دبي مركزاً محورياً في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر تطوير بيئة أعمال متقدمة تتسم بالمرونة والجاهزية والابتكار، لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتمكين الشركات الرقمية من النمو والانطلاق من دبي نحو العالمية، ما يُعزّز مكانة الإمارة وجهةً أولى للاستثمارات الرقمية والمواهب التقنية، ومختبراً عالمياً لتطوير وتطبيق حلول الاقتصاد الجديد في العالم بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

ومن خلال منصة «دعم وجذب الشركات - Business in Dubai»، والتي تقدم عبرها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حزمة من الخدمات المؤسسية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال، وذلك لمساعدة الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها، حصلت 47% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال أول تسعة أشهر من 2025 على خدمات تأسيس الأعمال، إضافة إلى فرص المشاركة في مسرّعات وحاضنات أعمال بدبي، واستفادت 32% من الشركات التي دعمتها الغرفة من مجموعة متنوعة من خدمات دعم الأعمال التي توفرها المنصة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أربعة تقارير، من ضمنها دليل الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال، والذي يهدف إلى توعية روّاد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجون إليها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفاعلية، إلى جانب تقرير حول معرض «إكسباند نورث ستار»، وتقرير حول وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا.