حمدان بن محمد: اقتصاد دبي يواصل أداءه القوي بمسارٍ تصاعدي ونموٍ مستدام في مختلف القطاعات

واصل اقتصاد دبي مساره التصاعدي محققاً إنجازات نوعية تؤكد مكانته الريادية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، في النصف الأول من العام الجاري، نحو 241 مليار درهم، منها 122 مليار درهم في الربع الثاني وحده، محققاً نمواً ملحوظاً بنسبة 4.4% خلال النصف الأول، و4.7% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «يُجسّد هذا الأداء الاقتصادي المتميز لإمارة دبي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلك الرؤية التي أرست نموذجاً للنمو المستدام القائم على الابتكار والتنوّع والمرونة والتنافسية العالمية، كما يعكس هذا الأداء القوي قوة التخطيط بعيد المدى وفعالية السياسات الاستشرافية التي تنتهجها الإمارة، وما تتيحه من فرص متجدّدة للاستثمار والأعمال واستقطاب المواهب، كما يأتي هذا الأداء الاقتصادي القوي مدفوعاً بالإنجازات البارزة التي حققتها مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، والتي شكلت دعامة رئيسة لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي عالمياً».

وأضاف سموه: «إنّ هذا النمو هو محصّلة مباشرة لتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وفعالية أنظمة الحَوْكمة والكفاءة التنفيذية العالية، والقدرة الراسخة على مواكبة التحوّلات العالمية، كما يبرهن الأداء المُتحقَّق في النصف الأول من العام الحالي تسارع وتيرة تطبيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، وترسيخ موقع دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. ومع تطلّعنا إلى المستقبل، سنمضي قدماً في إطلاق المبادرات وبناء الشراكات التي تعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والابتكار وصناعة الفرص».

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «يواصل اقتصاد دبي أداءه القوي بمسارٍ تصاعدي ونموٍ مستدام في مختلف القطاعات، إذ حقّق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 4.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ 241 مليار درهم، مستفيداً من الزخم الاقتصادي الذي شهده الربع الثاني، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلاله 122 مليار درهم بنمو 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أرست نموذجاً فريداً لصنع المستقبل وتحقيق النمو المستدام القائم على الابتكار والتنوّع والمرونة والتنافسية العالمية، وما تحقّق من نتائج مبشّرة هو ثمرة تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، والتخطيط بعيد المدى، ولفريق دبي الكبير نقول شكراً لجهودكم. كل إنجاز جديد يقرّبنا خطوة من تحقيق كامل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وكان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النصيب الأبرز، محققاً نمواً قدره 20%، علماً بأن مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنسبة 1.4%. كما سجل نشاط التشييد نمواً ملحوظاً بلغ 8.5%، مساهماً بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال النصف الأول.

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي: «إنّ هذه النتائج تؤكد الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما أنها تعكس قدرة الإمارة على التكيّف والمرونة في التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأيضاً تجسّد فاعلية الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي يتميّز بطموح مشترك وتوافق استراتيجي».

وأضاف: «يواصل اقتصاد دبي تحقيق مستويات عالية من التنافسية، والمرونة، والقدرة على التكيّف عبر قطاعاته الحيوية كافةً وآفاق النمو الجديدة والسريعة، ليستقطب بذلك المستثمرين، وروّاد الأعمال، وأصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز في الوقت ذاته على تطوير القدرات المحلية وجعل دبي مركزاً للانطلاق والتوسع عالمياً، وسنواصل تركيزنا ونحن نتطلع إلى المستقبل، على بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومتطور، يواكب كل ما هو حديث، للحفاظ على الزخم القوي وتوفير المزيد من الفرص للاستثمار والابتكار».

وقال مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «يعكس الأداء الاقتصادي المتميز الذي سجلته دبي خلال النصف الأول من عام 2025 قوة منظومتها الاقتصادية ومرونتها في مواكبة المتغيرات وتعزيز تنافسيتها المستدامة، ويمثل هذا الزخم دعامة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، وترسيخ موقع دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية العليا لدبي.»

وأضاف: «لقد أرست القيادة الرشيدة أسساً راسخة للتنمية المستدامة، ما عزز مكانة دبي كأحد أبرز المراكز الاقتصادية وأفضل الوجهات الاستثمارية في جميع المجالات، ونحن في دبي الرقمية ملتزمون دعم هذه المسيرة من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، ومواصلة رحلة التمكين، وتسخير أحدث التكنولوجيا لخدمة القطاعات المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأعمال وضمان استدامة النمو، وترسيخ مكانة دبي كمدينة اقتصادية رقمية رائدة عالمياً».

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، يونس آل ناصر: «تعدّ النتائج التي حققها اقتصاد دبي خلال النصف الأول من عام 2025 انعكاساً للأداء الاستثنائي لمختلف القطاعات الحيوية، وثمرة للتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل بناء المستقبل الذي يعزز ريادة دبي وتميّزها كمدينة تعتمد على قواعد بيانات لحظية باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك البيانات التحليلية بهدف استقراء الحاضر، واستشراف المستقبل، ورسم الخطط، واتخاذ القرارات الصائبة، ونحن في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء نواصل العمل على توفير بيانات دقيقة وموثوقة، وتسهيل الوصول إليها وتحليلها بأساليب مبتكرة تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وتدعم تحقيق مستهدفاتها في كل المجالات، حيث تعكس الإنجازات التي نشهدها اليوم نجاح دبي في تحويل رؤاها وطموحاتها إلى واقع ملموس يترك أثراً إيجابياً على حاضرها ومستقبلها».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «النمو القوي الذي شهدناه في قطاعات الصحة والتشييد والعقارات والخدمات المالية بشكل خاص، هو ثمرة تأسيس وتطوير منظومة أعمال مصمّمة خصيصاً تتسم بالمرونة وإمكانية التوسع».

وأوضح: «يؤكّد النمو الذي تحقق في النصف الأول من العام الجاري كفاءة السياسات الداعمة للابتكار في دبي، والتي تواصل تعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات ذات القيمة العالية، وتواصل مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية جهودها للاستفادة من هذا الزخم وابتكار مسارات جديدة للنمو بدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص، كما سنعمل في المرحلة المقبلة على استثمار هذه المكاسب، من خلال توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن العالمية حيوية في الاقتصاد العالمي».

وكان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النسبة الكبرى، من حيث النمو في النصف الأول من 2025، حيث حقق نمواً قدره 20% ليصل إجمالي قيمته المضافة 3.3 مليارات درهم، مساهماً بـ1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وواصل القطاع أداءه القوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلاً نمواً بنسبة 12.8%، لتبلغ قيمته المضافة 1.4 مليار درهم مقارنة بـ1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبمساهمة قدرها 1.2%من الناتج المحلي للإمارة.

قطاع التشييد

وأظهرت مؤشرات النصف الأول من عام 2025 أداءً استثنائياً لقطاع التشييد، الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية تعكس دوره الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي، وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 16 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مساهماً بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً نمواً قدره 8.5%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في الربع الثاني من العام، حيث حقق القطاع نمواً بنسبة 14.9%، مساهماً بـ6.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليعزز النشاط الاقتصادي خلال الفترة.

الأنشطة العقارية

حقق هذا القطاع نمواً نسبته 6.4% خلال الربع الثاني من 2025، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.9% بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليارات درهم.

وبلغت نسبة نموه 7% في النصف الأول من العام الجاري، مساهماً بـ8.2% من الناتج المحلي بإجمالي وبقيمة 19.8 مليار درهم مقارنة بـ18.5 مليار درهم سجلها خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك كنتيجة لنمو المبيعات العقارية بنحو 40% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

الأنشطة المالية والتأمين

حقق هذا القطاع خلال الربع الثاني نسبة نمو قدرها 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 14.2 مليار درهم مقارنة بـ13.2 مليار درهم للفترة ذاتها من 2024، لترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 11.6%.

وبلغت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 6.7% مساهماً بـ12.5% من الناتج المحلي الإجمالي محققاً قيمة مضافة قدرها 30.2 مليار درهم.

المعلومات والاتصالات

استطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 7.4% خلال الربع الثاني من 2025، لتبلغ قيمته 5.5 مليارات درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%. وبلغت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 5.3%، مساهماً بـ4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمته المضافة 10.8 مليارات درهم مقارنة بـ10.2 مليارات درهم للفترة ذاتها من عام 2024.

خدمات الإقامة والطعام

خلال الربع الثاني من العام الجاري، حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 6.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 3.8 مليارات درهم مقارنة بـ3.5 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 3.1%.

كما بلغت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 4.9% مساهماً بـ3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ قيمته 8.7 مليارات درهم مقارنة بـ8.3 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وقد جاء ذلك متزامناً مع نمو الزوار الدوليين، حيث استقبلت إمارة دبي 9.88 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

حمدان بن محمد:

• رؤية محمد بن راشد أرست نموذجاً للنمو المستدام القائم على الابتكار والتنوّع والمرونة والتنافسية العالمية.

• سنمضي في إطلاق المبادرات، وبناء الشراكات التي تعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار وصناعة الفرص.