29.9 مليار درهم قيمة تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثاني
بلغت قيمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة 29.9 مليار درهم، خلال الربع الثاني من عام 2025، محققاً نسبة نمو قدرها 4.3%، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وسجل القطاع نمواً بلغ 4.4%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بمساهمة قدرها 23.8% وإجمالي قدره 57.4 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
كما حققت القطاعات الأخرى نِسَب نمو متفاوتة خلال النصف الأول من 2025 وسجلت مجتمعةً نمواً بنسبة 1.8%. وتعكف مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء حالياً على إعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، مواكبة للمعايير الدولية وسياسة المراجعة والتنقيح لنظام الحسابات القومية.
