عودة أسعار الذهب للارتفاع تحد من الطلب على المشغولات.. وإقبال على شراء السبائك

عادت أسعار الذهب للارتفاع مسجلة زيادة بنهاية الأسبوع بين 2 و3 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما يأتي هذا الارتفاع عقب أسبوعين من الانخفاض المتتالي الذي سجله المعدن الأصفر.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن عودة أسعار الذهب إلى تسجيل ارتفاعات جديدة حدت من الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، فيما شهدت الأسواق إقبالاً من متعاملين لشراء السبائك بمختلف أحجامها في إطار التحوط وسط توقعات بارتفاعات جديدة مقبلة للمعدن الأصفر.

إلى ذلك بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 483.25 درهماً بارتفاع 3 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 447.75 درهماً، بزيادة 2.5 درهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 427 درهماً، بارتفاع 2.25 درهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 365.75 درهماً، وبزيادة درهمين.

وقال مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «زيادة أسعار الذهب حدت من الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، فيما رفعت من إقبال متعاملين على شراء منتجات لسبائك الذهب بمختلف الفئات والأحجام».

وأشار إلى أن «الارتفاعات الكبيرة السابقة في أسعار الذهب دعمت ثقة المتعاملين في إمكانية عودة الأسعار لتسجيل معدلات زيادات إضافية جديدة خلال الفترات المقبلة بدعم الاضطرابات الاقتصادية في الأسواق الدولية».

من جهته، قال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «الأسواق تشهد حالياً عدداً من المتغيرات أبرزها نمو الطلب من المتعاملين على شراء السبائك بمختلف فئاتها، مع تركز الطلب على الأوزان المتوسطة والتي تتسم بسهولة البيع في ظل الظروف المتغيرة مقارنة بالكبيرة والتي يضطر المتعاملون لبيعها أو تركها، فيما يتجه البعض لشراء أكثر من سبيكة متوسطة بدلاً من ذلك وبيع أيٍّ منها عند الحاجة للبيع».

وأضاف أن «عودة الأسعار للزيادة والتي جاءت على حدود مرتفعة من الأساس عقب الزيادات القياسية التي سجلها الذهب سابقاً، جعلت عمليات الشراء للمشغولات محدودة حالياً خصوصاً في ظل عدم وجود مناسبات خلال الفترة الحالية محفزة لشراء تلك النوعية من المنتجات».

وقال مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانج باليكر، إن «تفضيل العديد من المتعاملين لشراء منتجات السبائك بشكل أكبر من المشغولات حتى خلال فترات الارتفاعات، يأتي في ظل الحالة التي فرضها المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترات الماضية حول إمكانية مواصلة الزيادات لمعدلات قياسية جديدة بشكل مستمر تفوق دائماً التوقعات والتقديرات السوقية».