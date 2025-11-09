«الإحصائي الخليجي» يصدر تقرير «آفاق الأداء الاقتصادي»

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريراً بعنوان «آفاق الأداء الاقتصادي 2024 لمجلس التعاون ـ تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي»، في خطوة تؤكد دور المركز في تمكين متخذي القرار والباحثين من الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة تدعم مسار التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

ويتناول التقرير بصورة تحليلية متكاملة أداء الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2024، متضمناً مؤشرات النمو الاقتصادي، والتضخم، والمالية العامة، والدين العام، إضافة إلى التطورات في أسواق المال، والسياسة النقدية والمصرفية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وسوق العمل الخليجي.