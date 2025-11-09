الإمارات ملتزمة بتطبيق «المعيار المحدث» لتبادل المعلومات الضريبية

أعلنت وزارة المالية عن التزام دولة الإمارات بتطبيق التعديلات المستحدثة على معيار الإبلاغ المشترك «CRS 2.0»، التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» ضمن النظام العالمي لتبادل المعلومات تلقائياً للأغراض الضريبية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المعيار المحدث اعتباراً من عام 2027 على أن تبدأ أول عملية تبادل المعلومات اعتباراً من عام 2028.

وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن هذه الخطوة تعكس تعزيز موقع دولة الإمارات المتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وتؤكد على تميز المنظومة المالية في دولة الإمارات بالشفافية واعتمادها أعلى معايير الحوكمة، الأمر الذي يشكل عامل جذب رئيساً للاستثمارات الخارجية إلى دولة الإمارات، كما تجسّد النهج العملي الذي تتبعه دولة الإمارات في مواءمة موعد تطبيق هذا المعيار«CRS 2.0» بالتزامن مع الوفاء بمتطلبات الإبلاغ عن المعلومات الضريبية بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة.