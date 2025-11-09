«كهرباء دبي» تحث المتعاملين على الاستعداد لفترة الأمطار بإجراءات وقائية

حثت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتجنّب الأعطال الداخلية خلال فترة الأمطار، مؤكدة أن الالتزام بالإرشادات يسهم في تفادي الأعطال الناتجة عن تسرب المياه إلى التمديدات أو اللوحات الكهربائية.

وتأتي هذه الحملة التوعوية ضمن جهود الهيئة لترسيخ أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية في خدماتها، وتعزيز سلامة المتعاملين واستعدادهم لمختلف التقلبات الجوية.

وأكدت الهيئة أهمية الاستعانة بفني كهربائي معتمد لإجراء الصيانة الدورية والفحوص الوقائية، والتأكد من أن جميع التوصيلات الخارجية ولوحات العدادات مقاومة للمياه ومعزولة بشكل آمن، للحد من الانقطاعات أو حدوث تماس كهربائي.

وتتضمن التوصيات التي أعلنتها الهيئة: إغلاق لوحات التوزيع بإحكام، واستبدال زجاج العدادات المكسور، وسد الفتحات في أنابيب التوصيل الكهربائية على الأسطح لمنع تسرب المياه، وفحص كابلات التأريض بانتظام لضمان تدفق التيار الكهربائي بأمان واستمرارية.

كما دعت «كهرباء دبي» المتعاملين إلى الاستفادة من خدمة «الاستجابة الذكية» عبر تطبيق الهيئة الذكي أو موقعها الإلكتروني لتشخيص سبب الانقطاع، فإذا كان السبب داخلياً، يتعين على المتعامل التواصل مع فريق الصيانة في المبنى أو أحد الفنيين المعتمدين لإصلاح العطل، أما إذا تبين أن العطل خارجي ويتعلق بالهيئة، فيتواصل المتعامل مع رقم الطوارئ 991، وسيتم إرسال فريق فني لإصلاح العطل وفق أعلى درجات الكفاءة والسرعة.

وحثت الهيئة جميع المتعاملين على متابعة حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف إلى الإرشادات الخاصة بفترة الأمطار، والتي تتضمن مجموعة من النصائح والإجراءات الوقائية للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتجنّب الأعطال الداخلية.

وكانت «كهرباء دبي» أطلقت الدفعة الرابعة من برنامج «لها- سفيرات الهيئة» الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكيّة تحت عنوان «المرأة تصنع الغد: رؤية تتجاوز الحاضر».

وعلى مدار تسعة أشهر تنخرط 25 موظفة من موظفات الهيئة في سلسلة من ورش العمل التفاعلية والدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين في جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتركز على محاور متعددة أبرزها القيادة التحويلية والاتصال الفعال وإدارة التغيير والذكاء العاطفي في بيئة العمل والابتكار المؤسسي.

كما أعلنت «كهرباء دبي» عن رعايتها لمبادرة «تمكين العقول» التي أطلقها نادي دبي لأصحاب الهمم بهدف تأهيل وتمكين أعضاء النادي من مختلف فئات الإعاقة عبر برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في المهارات الرقمية والتقنية. وتشمل مبادرة «تمكين العقول» إنشاء غرفة حاسوب ذكية مجهزة بأحدث تقنيات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي داخل مقر النادي لتزويد المستفيدين بالمعارف والقدرات التي تمكنهم من الاندماج بفاعلية في المجتمع وسوق العمل الرقمي.

