لطيفة بنت محمد: دبي ستبقى أرض الفرص لتمكين المبدعين وأصحاب المواهب لتحقيق طموحاتهم

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مجموعةً من الحرفيين وأصحاب المشاريع الإبداعية الصغيرة والناشئة، المشاركين ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من أسبوع دبي للتصميم، الذي يُقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، وجهة التصميم الرائدة في المنطقة والتابعة لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وتعرفت سموّها خلال اللقاء على تجارب رواد الأعمال في تأسيس الأعمال وتطويرها، واستمعت لتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم لاستكشاف فرص الدعم المستقبلية، كما استمعت إلى بعض قصص النجاح في هذا المجال.

وأشادت سموّها، بالأفكار الملهمة التي تحوّلت إلى مشاريع وأعمال على أرض الواقع بفضل عزيمة وإصرار أصحابها على النجاح، مؤكدةً أن دبي ستبقى أرض الفرص التي تفتح أبوابها للمبدعين وأصحاب المواهب، وتعمل على تمكينهم لتحقيق طموحاتهم، ما يساهم في ترسيخ مكانة دبي كبيئة داعمة لنمو واستمرارية ريادة الأعمال، ووجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

ونوّهت سموّها بقيمة هذا الحدث وأثره في دعم أصحاب الكفاءات ورواد الأعمال في القطاع وتمكينهم وتشجيعهم على تقديم تجاربهم الفريدة، والتعبير عن رؤاهم وأفكارهم النوعية، وتحويل مشاريعهم الناشئة إلى مورد اقتصادي مستدام، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

ويحتفي السوق، الذي تقام فعالياته اليوم وغداً، بالإرث الثقافي والحرف اليدوية، حيث يستضيف مجموعةً من الحرفيين والمتخصصين في المنتجات اليدوية، ويضم أكثر من 90 علامة تجارية ناشئة، تتيح للزوار اكتشاف تشكيلة واسعة من الأدوات المنزلية والمجوهرات والأزياء، إلى جانب منتجات الحياة العصرية المبتكرة والمستدامة، كما يقدم تجربة متكاملة تجمع بين التصميم وتجارب الطهي، وأنشطة الأطفال، والعروض الموسيقية الحية، ليفتح المجال للتواصل والتفاعل بين جميع أفراد الجمهور.

وتقام فعاليات السوق في الهواء الطلق، حيث يحظى باهتمام ودعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي التي تقدم سنوياً منحاً لـ 10 شركات إماراتية ناشئة ضمن برنامج "منحة دبي الثقافية"، لتشجيع أصحابها على الإبداع ومواصلة الابتكار في المجالات الثقافية والفنية، ما يعكس جهود الهيئة والتزامها بتطوير قطاع الثقافة والفنون، ودعم اقتصاد دبي الإبداعي.