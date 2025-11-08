تصرفات عقارات دبي تسجل مستوى قياسياً جديداً عند 768.55 مليار درهم

تجاوزت التصرفات العقارية في دبي منذ بداية عام 2025 حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أمس، مستوياتها القياسية المحققة في عام 2024 والبالغة 760.73 مليار درهم، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة نحو 768.55 مليار درهم. وسجّلت التصرفات، خلال الأسبوع الماضي، نحو 19.82 مليار درهم، بعد تنفيذ 5978 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 14.75 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3880 مبايعة لوحدات سكنية، و323 مبايعة لمبان، و318 مبايعة لأراض، وبإجمالي 4521 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 1302 معاملة، بقيمة 4.11 مليارات درهم، موزعة بواقع 927 لوحدات سكنية، و134 لمبان، و241 لأراض، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 969.77 مليون درهم، بواقع 155 معاملة موزعة على 108 لوحدات سكنية، و10 لمبان، و37 لأراض.

وجاءت منطقة «اليلايس1» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.54 مليار درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 612.66 مليون درهم، و«اليفرة 1» مسجلة 592.3 ملايين درهم، و«واحة سيليكون» مسجلة 552.34 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة جميرا» مسجلة 434.01 مليون درهم.

وحلّت «الحبية الرابعة» سادساً بـ419.41 مليون درهم، تلتها «الخيران الأولى» بـ398.1 مليون درهم، و«منطقة برج خليفة» مسجلة 391.06 مليون درهم، ثم منطقة «جميرا فيلج تراينجل» بـ364.12 مليون درهم، و«مجمع دبي للعلوم التقنية» بـ318.14 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو خمسة مليارات درهم، بعد تنفيذ 959 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 3.67 مليارات درهم. وجاءت منطقة «اليلايس 1» في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ1.49 مليار درهم، تلتها «واحة سيليكون» بنحو 449.04 مليون درهم، و«الحبية الرابعة» بـ337.86 مليون درهم، و«جميرا الثانية» مسجلة 144.34 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة جميرا» التي سجلت 83 مليون درهم.

ازدهار غير مسبوق

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، أن تسجيل تصرفات عقارات دبي مستوى قياسياً بلغ 768.55 مليار درهم منذ بداية عام 2025، يؤكد أن السوق العقارية في الإمارة تعيش مرحلة ازدهار غير مسبوقة.

وأضاف الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه المعطيات تعكس متانة البنية الاقتصادية لدبي، وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استدامة العائد على الاستثمار العقاري، خصوصاً في ظل السياسات الحكومية الداعمة والنمو المستمر في الطلب السكني والتجاري.

وأكد أن تجاوز إجمالي التصرفات للعام الماضي بأكمله خلال أقل من عام، يشير إلى نجاح دبي في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء من أوروبا وآسيا أو من منطقة الخليج، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الآمنة والبنية التحتية المتطورة.

وتوقع الزرعوني أن تواصل السوق أداءها القوي خلال الفترة المتبقية من عام 2025، والعام المقبل، في ظل المؤشرات الحالية مع إمكانية تحقيق أرقام قياسية جديدة، لافتاً إلى أن هذا النمو المتسارع يأتي منسجماً تماماً مع «استراتيجية دبي العقارية 2033»، التي تستهدف رفع حجم تصرفات العقارات إلى تريليون درهم سنوياً خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الأرقام الحالية تُظهر أن دبي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحويل القطاع العقاري إلى محرك رئيس للناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.

منهجية استراتيجية

بدوره، قال مدير شركة «عوض قرقاش العقارية» رعد رمضان، إن السوق العقارية في دبي تعيش مرحلة واعدة واستثنائية مدعومة بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وثقة المستثمرين في البيئة التشريعية والقانونية المتطورة في الإمارة. وأضاف أن ما نشهده اليوم من طفرة عقارية في دبي ليس أمراً عابراً، بل نتيجة تخطيط حكومي دقيق ومدروس يقوم على أسس اقتصادية صحيحة، فحكومة دبي تنظر إلى الاستثمارات بمنهجية استراتيجية واضحة، وهو ما ينعكس في قوة السوق واستقرارها المستمر.

ولفت رمضان إلى أن البيئة الآمنة والشفافة التي توفرها الإمارة تمنح المستثمرين طمأنينة كاملة، فالقوانين واضحة وحقوق المستثمرين مصونة.

وأكد أن السوق العقارية في دبي قوية، وتشهد تنوعاً كبيراً في المشروعات، وتنافساً صحياً بين المطورين، الأمر الذي يرفع من جودة المنتجات العقارية، ويعزز مكانة دبي وجهة أولى للاستثمار العقاري في المنطقة والعالم.

. 14.75 مليار درهم مبيعات عقارات دبي الأسبوعية.